Muere Graham Greene, actor de ‘Crepúsculo’, ‘The last of us’ y ‘Bailando con lobos’, a los 73 años

Graham Greene, actor de The last of us y Twilight, murió a los 73 años este lunes en Stratford, Ontario debido a una larga enfermedad no especificada.

Fue conocido internacionalmente por su papel de Kicking Bird en Bailando con lobos (1990), cinta protagonizada y dirigida por Kevin Costner por la cual recibió una nominación al Óscar como Mejor Actor de Reparto en 1991.

Su fallecimiento fue confirmado por su agente Michael Greene en un comunicado citado por Deadline: “Era un gran hombre de moral, ética y carácter y se le echará eternamente de menos. Por fin eres libre”.

La actriz Lily Gladstone, protagonista de Killers of the Flower Moon, escribió en Instagram: “Graham Greene fue uno de los mejores en su campo. Vivió en la pantalla de una manera absolutamente incomparable. Hizo que todo en lo que participó fuera mejor. Más divertido. Más profundo. Memorable (...) Ojalá hubiera podido conocerlo. Probablemente le habría dado las gracias. Me dijeron que era agudo y divertido y que trabajó hasta el final. Como la leyenda que es”.

D’Pharaoh Woon-A-Tai, actor de Reservation Dogs, expresó: “Nos enseñaste que se puede lograr y cómo dejar huella. Abriste camino a todos los jóvenes actores indígenas que solo sueñan. Gracias por ver algo en mí y compartir tus conocimientos a lo largo de nuestra amistad (...) Nunca podré pagarte lo que me has dado. Estoy agradecido por haber trabajado contigo, haberte conocido y poder llamarte tío”.

¿Quién fue Graham Greene?

Graham Greene nació el 22 de junio de 1952 en la Reserva Six Nations de Ohsweken, Ontario, Canadá. Él fue miembro de la Nación Oneida y pionero de la representación indígena en Hollywood.

Antes de dedicarse a la actuación, trabajó como soldador, carpintero y obrero siderúrgico. Su carrera artística comenzó en los años 70 en el teatro canadiense e inglés, hasta debutar en televisión en 1979 con la serie The Great Detective y en cine con Running Brave (1983).

El salto a la fama llegó en 1990, cuando fue elegido para interpretar al líder espiritual lakota Kicking Bird en Bailando con lobos. La cinta no solo consolidó su carrera, sino que también cambió la manera en que Hollywood retrataba a los pueblos indígenas.

Películas y series de Graham Greene

Graham Greene acumuló casi 200 créditos en cine y televisión durante cinco décadas de trayectoria. En la saga Crepúsculo, él interpretó a Harry Clearwater, de la tribu Quileute y amigo de Charlie Swan (padre de Bella).

Entre sus filmes más recordados destacan:

Thunderheart (1992).

(1992). Maverick (1994).

(1994). Duro de matar 3: La venganza (1995).

(1995). Milagros inesperados ( The Green Mile , 1999), donde interpretó a Arlen Bitterbuck junto a Tom Hanks.

( , 1999), donde interpretó a Arlen Bitterbuck junto a Tom Hanks. Perros de nieve (2002).

(2002). En saga Crepúsculo apareció en Luna Nueva (2009).

apareció en (2009). Muerte Misteriosa (2017).

(2017). Molly’s Game (2017), de Aaron Sorkin.

En televisión, participó en producciones icónicas como The Last of Us, donde interpretó a un sobreviviente llamado Marlon que vive en la naturaleza. También salió en Echo de Marvel, Tulsa King, Riverdale y Reservation Dogs.

Incluso dejó huella en los videojuegos: interpretó al anciano Chief Rains Fall en el exitoso Red Dead Redemption 2 (2018).

A pesar de enfrentar problemas de salud, trabajó hasta el final de su vida. Sus últimos proyectos incluyen las películas Ice Fall y Afterwards, ambas con estrenos programados para este año.

El impacto de Greene trascendió la pantalla. Fue reconocido con la Orden de Canadá en 2016 y una estrella en el Paseo de la Fama de Canadá en 2022.

En 2000, ganó un Premio Grammy por Mejor Álbum de Narración para Niños con Listen to the Storyteller. Además, obtuvo premios Gemini, Canadian Screen Awards y fue nominado al Independent Spirit Award por la película Skins (2002).

Graham Greene estuvo casado durante 35 años con Hilary Blackmore, con quien tuvo una hija, Lilly Lazare-Greene.

Con información de EFE y AP.