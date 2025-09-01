Emiliano Aguilar filtra supuesto chat con Nodal: ‘Todas las morras inteligentes te dejan, perro’

El pleito entre Emiliano Aguilar y su familia no solo involucró a la mascota de su papá Pepe (un pug conocido en Instagram como ‘Gordo’ Aguilar), ahora el cantante Christian Nodal se metió en la controversia.

Este lunes, el hijo mayor de Pepe Aguilar publicó en Instagram una captura de pantalla de un supuesto mensaje del esposo de Ángela Aguilar, donde intercambian varios insultos.

¿Qué le dijo Christian Nodal a Emiliano Aguilar?

De acuerdo con Emiliano, el intérprete de ‘Dime cómo quieres’ le envió mensajes privados desde su cuenta oficial de Instagram:

“Fucking pussy (pinche puto) Deja de hablar de armas y drogas que de eso todos hablan, jajaja. Procura hacer una carrera que, después de que gente se quiera aprovechar, tus éxitos hablen por ti, no la puta parodia que tienes en redes. Puto mantenido trintón. Ahí tiene que ir tu expareja al show de mi esposa pa’ pedir feria. Culón”.

Emiliano le respondió: “Cállese a la verga. ¿Cómo se siente que todos te odien? Yo he estado ahí y ahora te toca a ti. Me la pelas, pinche culo machín".

El rapero también acusó al cantante de bloquearlo tras enviarle el mensaje, lo que interpretó como una muestra de cobardía:

“Pero no me lo dices de frente, ¿verdad? Y luego me bloqueas, pocos huevos. Ahora entiendo por qué todas las morras inteligentes te dejan, perro. (...) Y aparentemente le debes un chingo de feria a la gente. Sin la gente no somos nada; deberías recordarlo de vez en cuando".

Emiliano Aguilar exhibió supuestos mensajes que le envió Christian Nodal. (Foto: Captura de pantalla)

Emiliano Aguilar agradece el apoyo y cierra con mensaje a sus fans

Más tarde, el cantante Emiliano Aguilar compartió un video para sus seguidores donde agradeció las muestras de cariño: “La neta me dan ganas de llorar de tantas personas que me quieren”.

El músico expresó que cambiará de actitud en tanto no hablen de su mamá: “Después de que me tiró este güey, la neta ya no voy a decir ni verga, ya dije lo que tenía que decir, ya lo mandé a chingar a su madre (...) Este güey me quiere seguir tirando, échale, perro de porquería, te estás hundiendo solo, güey. La neta, yo no voy a decir nada más, güey, todo esto, todo esto. No voy a dejar que nadie hable mal de mi mamá y siempre lo voy a defender”.

Asimismo, el rapero mencionó que nadie lo ha amenazado: “A mí nadie me dijo que me callara, a mí nadie me dijo que hiciera nada, entonces todos aquí saben que a mí me vale lo que me digan”.

Emiliano Aguilar también se burló de Nodal con un meme. (Foto: Instagram @emiliano_aguilar.t).

¿Por qué empezó el pleito de Emiliano y Pepe Aguilar?

Emiliano Aguilar ha tenido una relación complicada con su papá y con sus medios hermanos (Ángela y Leonardo), además, apoya públicamente a Cazzu, expareja de Nodal, con quien incluso le gustaría colaborar.

Sin embargo, el conflicto más reciente fue por las declaraciones de Pepe Aguilar en una entrevista con Pati Chapoy, donde aseguró que Carmen Treviño, madre de Emiliano, lo había abandonado y se había ido con pertenencias de la casa: “Yo no me alejé, su mamá se lo llevó”.

El rapero de 32 años salió en defensa de su madre y aseguró que no permitiría que “levantaran falsos” en su contra.

La tensión escaló cuando desde la cuenta de 'El Gordo’, el perro pug de la familia Aguilar, se publicó una imagen en tono de burla hacia Emiliano. El músico respondió con una fotografía editada de su padre y sus medios hermanos, donde reemplazó sus rostros por el del perro.

‘El Gordo’ emitió después un comunicado de disculpas por la publicación, pero en un tono satírico: “Me enojé de ver a mi hermano hablar mal, una y otra vez, de mis otros hermanos... y de mi papá. Me dije: ‘si él lo hace, yo también puedo hacerlo.’ Y ahí me equivoqué”.

Carmen Treviño, madre de Emiliano y expareja de Pepe Aguilar, fue conocida en los 80 por temas como ‘Quiero ser’ y ‘Te amo así’. Aunque se alejó del medio artístico, hace unos días comentó un video de su hijo: “Te amo mi Emy. Ya llegó el momento en que no hay que callar… No se vale, juntos lo sufrimos, tantas mentiras que hemos aguantado durante tantos años y sin voz. Mi apoyo incondicional siempre. No más mentiras. Gracias mi soldado”.