¿Pedrada para Pepe Aguilar? Emiliano felicita a Adrián Arce: ‘Gracias a él supe lo que es tener un padre’

Emiliano Aguilar, hijo de Pepe Aguilar, aprovechó el Día del Padre para felicitar al mánager Adrián Arce, en lugar de su progenitor, el famoso cantante.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, el también artista puso una historia en donde se puede ver al representante musical de los Tucanes de Tijuana recién bajando de un avión en la pista.

Sobre la imagen, escribe un cariñoso mensaje para él: “Feliz Día del Padre a este jefón. Gracias a Dios, siempre estuvo ahí”, presume.

Emiliano Aguilar presume a mánager Adrián Arce en el Día del Padre (Instagram: emiliano_aguilar.t).

En una publicación más, fue mucho más incisivo con su relación: “Feliz Día del Padre a la persona que me forjó, que me enseñó a ser quien soy hoy, una persona con carácter y valores. Gracias a ti supe lo que es tener un padre. Te quiero un chingo, Adrián Arce. Ya sé que a veces soy un desmadre, pero aquí andamos”.

“Gracias, Emi”, contestó en un comentario el representante.

Llamó la atención, desde luego, que no hiciera mención alguna del famoso cantante regional Pepe Aguilar pero no es de extrañar, pues han tenido históricamente una relación alejada en la vida.

¿Qué dice Pepe Aguilar sobre su hijo Emiliano?

En una reciente entrevista con la periodista de espectáculos Pati Chapoy, aseguró que tiene una nieta por parte de Emiliano pero que no la conoce, puesto que tiene 2 años sin verlo.

“Lo busqué en su momento. Yo creo que todo el mundo tiene el derecho de hacer con su vida lo que quiera y, si él quería y necesita un tiempo para hacer su vida (...), que trabaja y que mantiene a su hija y a su, y quiere hacerlo solo ¿quién soy yo para detenerlo?“, expresó el cantante.

En cuanto al gran distanciamiento que tienen uno del otro, Pepe asegura que él no creció a su lado y culpa de ello a la madre del joven, la también cantante Carmen Treviño.

“Yo no me alejé de él”, defiende. “Su mamá se lo llevó cuando yo no estaba en mi casa. No estoy acusando a nadie de eso, fue hace 33 años”.

Según explica Pepe, él y la madre de su hijo mayor no se llevaban bien, por lo cual Treviño eligió irse, cuando Emilia apenas tenía un año. Asegura que se llevó tanto los muebles como el coche y tuvo que “empezar de cero”, luego de que ella tomó rumbo a Tijuana.

En cuanto a la manutención de Emiliano, asegura que se hizo responsable económicamente de él hasta que tuvo 18 años de edad, y dice contar con todos los recibos que lo demuestran.

Emiliano Aguilar ha asegurado que jamás hablaría de manera negativa sobre su padre, ya que le tiene un gran cariño. (Foto: Cuartoscruo/ @emiliano_aguilar.t)

¿Qué ha dicho Emiliano Aguilar sobre su padre?

Emiliano Aguilar enfrentó varias polémicas en el pasado. Desde aparecer en una fotografía junto a Rosa Isela Guzmán, hija del narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, esto unos años después de ser acusado de tráfico de personas a los Estados Unidos, situación en la que Pepe asegura haber ayudado a su hijo en su momento.

En una entrevista en 2024 contó que en Estados Unidos “trabajaba de plomero y en construcción allá en Estados Unidos, andaba ahí abajo de las casas, desenterraba pipas, no de las de fumar, y todo ese rollo, es un jalesote hacer toda esa madre”.

“Nunca le pedí ni un centavo (...) me la rifé yo solo”, presumió el mayor de los hijos de Pepe Aguilar.

Sin embargo, en otro momento Emiliano también reconoció que su padre nunca lo abandonó, y aceptó sus errores al abordar su relación.

“Mi jefe nunca me abandonó. Yo por mis errores, inmadurez y pendej***s que andaba haciendo, nos fuimos separando, pero no me abandonó”, compartió en sus redes sociales el pasado febrero.

La última polémica llegó luego de que fuera captado peleando con ‘Fernie’, el ex de la cantante Jenni Rivera incluso llegando hasta los golpes en las inmediaciones de una televisora.

Actualmente, Emiliano es artista y formaba parte del cartel de una gira de Sante Fe Klan por los Estados Unidos pero fue pospuesta por cuestiones migratorias del rapero guanajuatense, como lo han padecido otros.