Emiliano Aguilar desmiente que su papá, Pepe Aguilar, lo haya abandonado: ‘Mi jefe es una buena persona’

Poco después de que se dio a conocer que Emiliano Aguilar, el hijo de Pepe Aguilar, se encuentra distanciado de su familia, el joven rapero habló una vez más de la relación que tiene con el cantante de música regional mexicana, quien recientemente se convirtió en el suegro de Christian Nodal.

Lo anterior se debe a que el hijo mayor de Pepe Aguilar reveló que lleva cerca de dos años distanciado del cantante, quien también es padre de Ángela Aguilar, e incluso dijo que él está emprendiendo su carrera musical como rapero sin ayuda de nadie, en una conversación con el pódcast Doble G conducido por Gusgri.

Emiliano es hijo de Pepe Aguilar. (Foto: Instagram@emiliano_aguilar.t/pepeaguilar_oficial)

Esto llevó a muchas personas a especular que Emiliano fue abandonado por el intérprete de ‘Cuídamela bien’, lo que el rapero finalmente desmintió.

¿Qué dijo Emiliano Aguilar sobre Pepe Aguilar?

Fue mediante sus redes sociales que Emiliano, quien ha demostrado su apoyo a la rapera argentina Cazzu, compartió un comunicado en el que negó haber sufrido algún tipo de abandono por parte de Pepe Aguilar, ya que únicamente se encuentran distanciados.

“Mi jefe nunca me abandonó. Yo por mis errores, inmadurez y pendej***s que andaba haciendo, nos fuimos separando, pero no me abandonó”, compartió en sus redes sociales y defendió al intérprete de ‘Prometiste’, pues aseguró que el cantante fue un buen padre.

“Mi jefe es una buena persona que hizo lo mejor que pudo con lo que se le presentó, yo lo quiero un ching* y jamás voy a hablar mal de él”, agregó en su mensaje, en donde aseguró que esta será la última ocasión en la que hablará sobre la relación que tiene con la ‘Dinastía Aguilar’.

Emiliano aseguró que es la última ocasión que habla de este tema. (Foto: Captura de pantalla)

Cabe señalar que durante el pódcast de Gusgri, Emiliano Aguilar en ningún momento indicó que lo hubiesen abandonado, únicamente confirmó que se habían distanciado; sin embargo, también compartió que tiene un gran aprecio al músico.

“No es que no nos llevemos bien, yo nunca voy a hablar mal de mi papá, yo a mi papá lo quiero mucho, pero no coincidimos en muchas cosas. Llevo dos años sin comunicarme con él, nada de nada“, comentó en ese momento sobre su relación con Pepe Aguilar.

¿Qué dijo Pepe Aguilar sobre el distanciamiento con Emiliano Aguilar?

Las declaraciones de Emiliano Aguilar llegan poco después de que Pepe Aguilar también hablara sobre el tema en una entrevista con Cracks Pódcast, del creador de contenido Oso Trava, en donde confirmó que tiene dos años que no se hablan.

“Emiliano ahorita está rapeando. Llevo dos años sin hablar con él porque él no quiere y él sabrá por qué. No tuvimos ningún pleito, ningún rompimiento, pero la vida no es como tú te la imaginas”, comentó Pepe Aguilar sobre esta situación.

Aunque el cantante no dio más detalles sobre esta tema, en diferentes ocasiones el rapero ha dejado ver el distanciamiento que existe con su familia, ya que incluso no fue invitado a la boda de Ángela Aguilar con Christian Nodal.

Emiliano es el primogénito de Pepe Aguilar, quien no fue invitado a la boda de su hermana Ángela. (Fotoarte: El Financiero) (Fotógrafo: @carloslatapi / Instagram @emiliano_aguilar.t)

En una entrevista con el pódcast Radio Show, Emiliano habló al respecto e indicó que sí se entristeció por esta situación: “sí me agüité, porque realmente yo no sabía, mucha gente piensa que yo sí sabía, pero yo me enteré por Instagram”.

El cantante comentó que estaba viendo sus redes sociales cuando vio las fotografías de la boda de Ángela Aguilar, lo que le sorprendió. En aquel momento, Emiliano únicamente dejo un comentario con las siglas “GPI”, es decir “gracias por invitar”.