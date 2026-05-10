La enfermedad incurable de ‘La Güereja’: ‘Este mal hace que se te salgan los hombros’

María Elena Saldaña, más conocida como ‘La Güereja’, tiene un padecimiento incurable desde su adolescencia, el cual hace que “se le salgan los hombros”.

De acuerdo con la actriz, la enfermedad requiere de una operación, pero ella se negó a someterse al procedimiento médico porque se vuelve una especie de círculo, pues cada que recaiga, necesitara una cirugía más. ‘La Güereja’ contó que mitiga un poco los síntomas con ejercicio ante la inexistencia de una cura.

María Elena Saldaña reveló detalles de la enfermedad que padece. (Foto: Cuartoscuro)

¿Qué enfermedad padece María Elena Saldaña ‘La Güereja’?

La actriz María Elena Saldaña explicó que padece hiperlaxitud ligamentaria, la cual fue diagnosticada cuando tenía 13 años.

“No ha faltado el especialista a quien le platicaba de mis hombros, los huesitos solitos no se pueden detener si los ligamentos no les ayudan, y me decía que tenía que operarme, pero yo dije: ‘No, qué operación ni qué la fregada’ (...) Si el problema es que músculos y ligamentos no van a sostener mi hombro, se va a salir, y una vez se salga, me van a volver a operar. Mientras yo pueda acomodarlo a jalones, no me opero”, declaró en entrevista para TV Notas.

De acuerdo con la amiga de Benito Castro, es un mal que “le saca los hombros”, pero últimamente no ha tenido problemas con esto, pues ya logra identificarlo y así evita la complicación:

“Cuando estaba chavita fue un problemón, la primera vez que se me salió y fue una larga carrera de las veces que pasó. Ahorita ya le agarré la onda. De repente siento que quiere pasar algo raro, le doy un jaloncito y ya”.

María Elena Saldaña aseguró que a pesar de este padecimiento, no está entre sus planes el dejar de trabajar:

“Muchas veces pienso ‘Hasta aquí llego. Yo ya me voy a mi casa a sembrar zanahorias, cebollas, higos, a cuidar mi jardín y asolearme’, pero pues de repente me llaman ,o veo la TV y digo ‘María Elena, ¿por qué te vas a poner a perder el tiempo cuando todavía puedes hacer cosas?’, ahí voy de regreso. Ahorita vengo encarrerada. Mientras no me llame el piso, yo voy a seguir chambeando".

Finalmente, explicó que solamente le resta hacer ejercicio para mitigar un poco las complicaciones de la enfermedad incurable de la actriz:

“No hay para dónde hacerse. Yo pienso que, obviamente, hay que estar haciendo ejercicio y demás ,para que los músculos hagan lo que puedan para detenerlo a uno, pero por lo pronto, solo resta seguir así“.

María Elena Saldaña es conocida como 'La Güereja'. (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM) (Mario Jasso)

¿Qué es la hiperlaxitud ligamentaria

La hiperlaxitud ligamentaria, también conocida como hipermovilidad articular, es una condición en la que las articulaciones pueden moverse más allá de su rango normal debido a que los ligamentos son más flexibles o débiles de lo habitual.

Cuando existe hiperlaxitud, las personas pueden doblar con facilidad partes del cuerpo como dedos, codos o rodillas sin demasiado esfuerzo. En algunos casos no provoca molestias y solo representa una mayor flexibilidad, pero en otras personas puede generar síntomas como

Dolor muscular

Dolor articular

Esguinces frecuentes

Luxaciones

Fatiga

Sensación de inestabilidad al caminar

De acuerdo con MedlinePlus, la hiperlaxitud puede estar relacionada con trastornos hereditarios del tejido conectivo como el síndrome de Ehlers-Danlos o el síndrome de Marfan. Sin embargo, muchas personas presentan articulaciones hipermóviles sin padecer alguna enfermedad grave.

Aunque no existe una cura específica, los especialistas recomiendan fortalecer músculos, cuidar la postura y evitar movimientos extremos para prevenir lesiones.