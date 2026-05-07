Paco Web, famoso influencer, perderá sus dos riñones por enfermedad: ‘No me voy a dar por vencido’

Paco Web informó que fue diagnosticado con una enfermedad en los riñones que los deteriora completamente, lo cual “es muy grave”.

Con el objetivo de costear el tratamiento, el influencer explicó que abrió una página en la plataforma GoFoundMe y así recibir donaciones de quien desee apoyarlo pues requiere de cirugías, medicamentos y otros procesos médicos.

“Este es un video serio y es para pedirles su apoyo, tengo una enfermedad crónicodegenerativa que ya me hecho a perder los riñones, voy a estar sujeto a cirugías, va a ser un tiempo muy pesado y difícil”, declaró en un video compartido en su TikTok.

El influencer explicó que los médicos deben retirarle los dos riñones, por tanto está en espera de una donación del órgano, mientras se someterá a hemodialisis.

“Mi primera cirugía es el 12 de mayo, también les hago este video por si me ausento un tiempo o no me ven tan seguido, todo esto es muy complicado, pero tengo dos hijos por los cuales seguir esforzándome (...) No me voy a dar por vencido”, continuó.

Paco Web, de 49 años, precisó que la enfermedad que padece se llama poliquistosis renal.

El influencer compartió un video posterior, donde agradeció el apoyo de sus seguidores: “No puedo ni hablar, solo me queda decir gracias, no esperaba esto, de verdad no me lo imaginaba. Incluso hay alguien que quier hacer la donación de un riñón (...) ahora tengo otra motivación, voy a regresar todo lo que están haciendo por mí”.

¿Quién es Paco Web?

Paco Web es un influencer y creador de contenido mexicano que ha ganado popularidad en redes sociales gracias a sus videos sobre tecnología, marketing digital y ciberseguridad. Su nombre real es Francisco Chávez y durante los últimos años se convirtió en una de las figuras más reconocidas dentro del contenido educativo en plataformas como TikTok, YouTube e Instagram.

Logró construir una amplia comunidad digital gracias a su estilo dinámico y sencillo para explicar temas relacionados con internet, fraudes digitales, phishing, virus informáticos y herramientas tecnológicas. Uno de los elementos que más identifican su contenido es su frase “¡Vamos a testearlo!”, la cual se volvió popular entre sus seguidores. Además, comparte consejos para navegar de forma segura en internet y detectar posibles estafas digitales.

Paco Web comenzó su canal de YouTube en 2019 y poco a poco aumentó su alcance hasta sumar cientos de miles de seguidores en distintas plataformas.

Paco Web es un influencer decidado a la tecnología y ciberseguridad. (Foto: Captura)

¿Qué es la poliquistosis renal, enfermedad que padece Paco Web?

La poliquistosis renal o enfermedad renal poliquística, es un padecimiento que provoca la formación de múltiples quistes llenos de líquido en los riñones. Con el paso del tiempo, estos quistes aumentan de tamaño y pueden afectar el funcionamiento normal de los órganos, provocando complicaciones que incluso derivan en insuficiencia renal.

De acuerdo con información de Mayo Clinic y MedlinePlus, esta enfermedad tiene un factor hereditario y existen dos tipos principales: la poliquistosis renal autosómica dominante, que es la más frecuente y suele aparecer en la adultez, y la autosómica recesiva, menos común y detectada desde la infancia.

Los síntomas pueden tardar años en manifestarse, por lo que muchas personas viven con la enfermedad sin saberlo. Entre las señales más frecuentes destacan:

Presión arterial alta

Dolor abdominal

Dolor de espalda

Sangre en la orina

Infecciones urinarias recurrentes

Cálculos renales

Sensación de inflamación abdominal

Algunas personas también presentan dolores de cabeza, fatiga, micción excesiva durante la noche y somnolencia.

Especialistas señalan que, aunque no existe una cura definitiva, sí hay tratamientos que ayudan a controlar los síntomas y retrasar el daño.