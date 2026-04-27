Muere KlaudiaGlam, influencer de 32 años: Presuntamente fue atropellada por una cantante

La muerte de la influencer Klaudia Zakrzewska, conocida en redes sociales como Klaudiaglam, fue causada luego de presuntamente ser atropellada por la cantante Gabrielle Carrington.

La joven de 32 años falleció días después de su ingreso al hospital tras el incidente ocurrido en el centro de Londres, en la zona de Westminster.

KlaudiaGlam no fue la única afectada, pues el coche pasó por encima de un grupo de peatones, informaron las autoridades en un comunicado.

Tras el impacto, Zakrzewska fue trasladada de urgencia una clínica donde permaneció en estado crítico, la influencer murió en el hospital.

El Servicio de Policía Metropolitana (MPS) confirmó la noticia a través de un comunicado, en el que también expresó sus condolencias a la familia y seres queridos de la víctima. “Nos gustaría expresar nuestras más profundas condolencias a la familia y amigos de Klaudia ante esta trágica noticia”, señaló la inspectora jefe Alison Foxwell, encargada de la investigación.

¿Qué le pasó a KlaudiaGlam?

Gabrielle Carrington fue investigada y señalada como la presunta responsable de la muerte de la influencer. Ella tiene 29 años y es conocida en redes como RielleUK, además participó en el programa XFactor.

Según la fiscalía, antes del atropellamiento, la mujer protagonizó un altercado con un hombre que escaló hasta involucrar a otras personas presentes en el lugar.

Posteriormente, Carrington regresó a su vehículo, el cual fue captado por cámaras de seguridad “arrancando inmediatamente y subiéndose bruscamente a la acera”, de acuerdo con el fiscal Rizwan Amin. En ese momento, Klaudia Zakrzewska habría quedado atrapada y fue arrastrada bajo el automóvil.

En el incidente otras personas resultaron heridas. Entre ellas, un guardia de seguridad identificado como Anoush Chyche, de aproximadamente 50 años, quien sufrió lesiones. También se reportó que una mujer llamada Latisha Armstrong sufrió una fractura en la muñeca, informó The Sun.

De acuerdo con la revista People, la influencer murió en el hospital a consecuencia de las heridas.

Cantante detenida por la muerte de KlaudiaGlam

Carrington compareció ante el Tribunal de Magistrados de Westminster, acusada por su presunta responsabilidad en lesiones corporales graves con intención, lesiones corporales, conducción peligrosa y conducir bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, tras la muerte de Zakrzewska, la cantante se enfrenta al cargo de asesinato.

Durante la audiencia, la acusada únicamente confirmó su identidad, aunque llamó la atención al hacer un gesto de corazón con las manos hacia sus familiares y amigos presentes en la sala. Asimismo, se informó que la prueba de alcoholemia arrojó 61 microgramos de alcohol por cada 100 mililitros, cifra que superó el límite legal de 35.

La mujer permanece en prisión preventiva y deberá comparecer nuevamente el próximo 19 de mayo ante el tribunal de Old Bailey.

¿Quién era Klaudiaglam?

Klaudiaglam era el nombre público de Klaudia Zakrzewska, una creadora de contenido activa principalmente en Instagram y TikTok donde compartía videos y fotos relacionadas con la moda, los viajes y la estética personal.

En su cuenta de Instagram tenía 276 mil segudidores. Además, era colaboradora de la marca de moda Fashion Nova.

En TikTok se sumó a las tendencias de redes sociales y publicaba fotos de los destinos turísticos a donde viajaba.

Klaudia Glam también tenía una cuenta de OnlyFans, pero no era tan activa como en otras plataformas digitales.