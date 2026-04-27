Denuncian que gobierno de Irapuato sacrificó a más de 17 mil perros y gatos en 5 años

El gobierno municipal de Irapuato, Guanajuato, sacrificó a unos 17 mil perros y gatos entre 2021 y 2026, de acuerdo con información obtenida mediante una solicitud a la Plataforma Nacional de Transparencia y publicada por la activista Lucía Hernández.

Previamente, en redes sociales, el grupo Animalistas Unidos Guaymas apuntó que en Irapuato hubo un sacrificio masivo de perros, señalando al menos 30 mil casos, por la orden de la alcaldesa de Irapuato, Lorena Alfaro.

El documento oficial, publicado por Lucía Hernández, indica que 17 mil 883 perros y gatos fueron eutanasiados en la administración de Lorena Alfaro García, mientras que solo se logró dar en adopción a 286 animales durante el mismo periodo de tiempo (2021 a 2026).

“El propio municipio señala que 1389 animales fueron sacrificados por “monitoreo epidemiológico” sin que se especifique en qué consiste ni bajo qué criterios se aplica”, apuntó.

Al respecto del método de eutanasia, se señala que se utilizan medicamentos de inducción anestésica y pentobarbital sódico. No obstante, la activista destacó que en la solicitud de información, la autoridad municipal no entregó datos de compra de los insumos usados para los sacrificios.

La activista señaló que no se otorgó información sobre la compra de insumos para realizar las eutanasias para poder verificar si la cifra coincide con el presupuesto asignado para control animal en el municipio, por lo que no es comprobable que se utilizara dicho método para los sacrificios de perros y gatos en Irapuato.

Tampoco hay análisis puntuales para evaluar la sobrepoblación de animales en situación de calle en el municipio.

Hasta este lunes 27 de abril, la presidenta municipal de Irapuato, Lorena Alfaro, no ha emitido ningún mensaje al respecto de este tema.

Este caso de sacrificio masivo de perros en Irapuato se da a conocer luego de que recientemente la senadora Mariela Gutiérrez Escalante, de Morena, admitiera que cuando fue alcaldesa de Tecámac en el Estado de México fueron sacrificados 10 mil perros callejeros, lo que causó una ola de críticas hacia la manera en que se maneja a las poblaciones de perros y gatos.

Gutiérrez señaló en una conferencia de prensa que “no hubo indiferencia” y “no hubo crueldad” en el sacrificio de cientos de perros callejeros en Tecámac y defendiera que se realizó bajo normas oficiales mexicanas. Actualmente, la Fiscalía del Estado de México investiga si Mariela Gutiérrez cometió maltrado animal como alcaldesa.

Según datos del INEGI, en México hay cerca de 23 millones de perros, y el 70 por ciento de los ‘lomitos’ viven en situación de calle.

Cuestionan método de sacrificio de animales callejeros

Organizaciones animalistas han cuestionado la legalidad del sacrificio de perros callejeros en Tecámac, luego de que la senadora Mariela Gutiérrez admitiera que fueron unos 10 mil casos. Las organizaciones señalaron que ninguna norma permite prácticas de eutanasia a gran escala.

La vocera de la Alianza Nacional Un Millón de Esperanzas -que agrupa a más de 170 ONG-, Ethel Herrejón, dijo a EFE el pasado 18 de abril que ninguna norma está por encima de la Constitución, al tiempo que destacó que la carta magna reconoce el derecho a un medioambiente sano y existe también la Ley Federal de Sanidad Animal, que permite el sacrificio de animales en casos muy específicos. No hay normativas que permitan un sacrificio masivo de animales sanos.

Herrejón añadió que debe investigarse cuál fue el método de sacrificio de perros utilizado, ya que una eutanasia requiere medicamentos y protocolos de supervisión.

Y añadió que sin presupuesto suficiente y sin registros del uso de fármacos, no hay certeza de que se haya tratado de eutanasia conforme a la normativa.

Con información de EFE.