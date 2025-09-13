Tras denuncias de sacrificio masivo de perritos, clausuran Centro de Bienestar Animal en NL

El gobierno de Nuevo León clausuró el Centro de Bienestar Animal de Santa Catarina. (Foto: Gobierno de NL)

El gobierno de Nuevo León clausuró temporalmente el Centro de Bienestar Animal del municipio de Santa Catarina, luego de la denuncia pública sobre el presunto sacrificio de al menos 70 perros y la difusión de imágenes que mostraban condiciones precarias en el lugar.

El caso salió a la luz tras la acusación de activistas que señalaron al alcalde Jesús Nava de ordenar la suspensión de alimento a los animales por un supuesto recorte presupuestal.

Las denuncias, acompañadas de fotografías, generaron indignación entre la comunidad.

“Reportes indican que el alcalde habría dado la indicación de no comprar alimento para los perritos en resguardo en este lugar”, denunció el activista Alex Ventura, quien aseguró que los animales estuvieron sin agua ni alimento durante semanas antes de ser sacrificados.

Investigan condiciones de los animales

Este viernes, horas después de que una diputada y activistas intentaron ingresar al centro canino para conocer las condiciones en las que permanecían los animales, el gobierno del estado giró instrucciones para investigar el caso.

Este sábado, al concluir las revisiones por parte de inspectores de la División Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente, se informó que en el sitio aún había 79 ejemplares y se detectaron irregularidades, entre ellas la falta de registros y expedientes de cada animal, además de deficiencias de limpieza en áreas de estancia y resguardo.

También se documentó que varios ejemplares presentaban desnutrición visible y carecían de atención veterinaria.

“Se determinó imponer la medida de seguridad consistente en la clausura temporal del Centro de Bienestar Animal del municipio de Santa Catarina, ordenando que se privilegie la adopción de los ejemplares presentes en el centro, procurando su bienestar y cuidado en todo momento”, informó la dependencia.

El gobierno de Nuevo León indicó que se interpondrá la denuncia correspondiente para que la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales continúe con la investigación y esclarecimiento de los hechos denunciados.

Llaman a suspender Grito de Independencia

Ante la indignación por el presunto sacrificio masivo de perros, activistas llamaron en redes sociales a suspender el evento masivo que el alcalde morenista Jesús Nava tiene programado para este lunes por la noche en la plaza principal de la ciudad, por el día del Grito de Independencia.

Horas antes de que el gobierno de Nuevo León clausurara el Centro de Bienestar Animal, Jesús Nava había informado que la Procuraduría Ambiental no había encontrado anomalías.

“La Procuraduría Ambiental del Estado realizó la madrugada de este sábado una inspección en el Centro de Atención Canino y Felino Municipal sin encontrar ningún caso de maltrato animal.

“Constataron el correcto trato a los animales de compañía, así como la adecuada alimentación a los perros y gatos en resguardo, además de las buenas condiciones de las instalaciones”, escribió Jesús Nava en sus redes sociales.