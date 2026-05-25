Alejandra Ávalos quiere entrar a la política: ‘Tengo algunas iniciativas, pienso en problemas actuales’

Alejandra Ávalos abrió la posibilidad de sumarse a la lista de famosos en la política mexicana, aunque dejó claro que, de tomar ese camino, buscaría prepararse y rodearse de especialistas para desempeñar su cargo de manera responsable.

La actriz explicó que desde hace tiempo siente interés por temas relacionados con leyes, iniciativas sociales y procesos legislativos, por lo que no descarta participar en el servicio público en el futuro.

La prima de Florinda Meza aseguró que la política y el espectáculo pueden convivir cuando existe preparación, disciplina y compromiso con la ciudadanía.

Alejandra Ávalos le encantaría sumarse a la política mexicana. (Foto: Cuartoscuro) (Daniel Augusto)

¿Qué dijo Alejandra Ávalos de su deseo de entrar a la política?

Para respaldar su postura, recordó el caso de figuras del entretenimiento mexicano que lograron construir carreras políticas importantes sin abandonar completamente el ámbito artístico.

“Lo hizo Silvia Pinal, Irma Serrano, fueron senadoras, además de ocupar lo principales lugares de la ANDA y de la ANDI fueron extraordinarias, no está peleada una cosa con otra, si tú te preparas y lo haces bien con toda tu honorabilidad para ese puesto lo puedes hacer”, declaró para el programa De Primera Mano.

Ávalos señaló que, antes de asumir una responsabilidad pública, considera indispensable contar con asesoría adecuada y conocer a profundidad el funcionamiento de las instituciones. Según comentó, su interés está relacionado con la elaboración de propuestas enfocadas en necesidades sociales actuales.

“Me encantaría en algún momento entrar a la política, pero con conocimiento, tendría asesores y gente con la cual me rodearía, me encantan las leyes, formular y revisar contratos, creo que mucho de mi yo oculto es justo con la legislación, tengo muchas iniciativas de ley para proponer, pero nunca antes las he compartido con nadie, pero sí las escribo y las pongo como prioritarias y para el momento social en el cual estamos viviendo”.

La cantante explicó que desde hace años acostumbra escribir ideas y posibles iniciativas relacionadas con problemáticas, aunque hasta ahora ha preferido mantenerlas en el ámbito privado. Sin embargo, dejó entrever que podría compartirlas en algún momento si decide involucrarse formalmente en la política.

Además, insistió en que un cargo público debe asumirse con responsabilidad y no únicamente como una extensión de la fama o popularidad obtenida en televisión. Para la actriz, el contexto actual del país obliga a escuchar las necesidades de la población y generar cambios reales.

“Exactamente no es un juego, escuchamos a gente que necesita cambio y que esos serían para mejorar a la sociedad”, finalizó la famosa que busca un lugar en la política mexicana.

¿Quién es Alejandra Ávalos?

Alejandra Ávalos es una actriz, cantante y conductora mexicana con una trayectoria de más de tres décadas dentro del mundo del entretenimiento.

Nació en Ciudad de México y comenzó su carrera artística durante la década de los ochenta, consolidándose en la televisión gracias a su presencia en telenovelas mexicanas y proyectos musicales.

A lo largo de los años participó en producciones como Soñadoras, El privilegio de amar, Amor real, La verdad oculta y Muchachitas, además de desarrollar una carrera musical enfocada principalmente en la balada romántica y música regional.

También se convirtió en una figura frecuente dentro de programas de espectáculos y entrevistas, donde destacó por su personalidad directa y opiniones sobre temas sociales y del medio artístico. Además, ha mantenido cercanía con organismos como la ANDA y la ANDI.