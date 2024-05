De las telenovelas a la silla grande: Famosos que quisieron ser presidentes de México

¡Del entretenimiento y la farándula a la política! Algunos actores, conductores y cómicos de nuestro país aspiraron a ser candidatos a la presidencia de México: por deseo personal, como Silvia Pinal; o porque fueron invitados por partidos políticos, como Eugenio Derbez.

En las Elecciones 2024 hay famosos que aspiran a un cargo político, como Paola Suárez, integrante de Las Perdidas, quien busca ser diputada por Guanajuato; la influencer Mariana Rodríguez, que contiende para ser alcaldesa de Monterrey; Roberto Palazuelos, candidato a senador por Quintana Roo; o Antonia Salazar (‘Toñita’, de La Academia), quien busca una diputación federal.

También hemos tenido a varias celebridades en cargos públicos, por ejemplo, la actriz Carmen Salinas, quien fue diputada de 2015 a 2018, aunque algunos también soñaron con llegar a la silla presidencial.

La influencer Mariana Rodríguez busca convertirse en alcaldesa de Monterrey. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro)

¿Qué famosos que soñaron con la presidencia?

En medio de ese ‘menú’ de celebridades y políticos, varios han expresado su ahnelo del puesto del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sergio Mayer

Sergio Mayer Bretón, conocido por aparecer en telenovelas como La fea más bella (adaptación de Betty La fea) y por ser finalista de la primera temporada de La Casa de los Famosos México, incursionó en la política como diputado por parte de Morena.

Además, tuvo los cargos de:

Vocero de la niñez en el Senado de la República durante la LXII y LXIII Legislaturas.

Participó en la presentación de la Plataforma y Equipo de Campaña de la candidata de MORENA a la gubernatura de la Ciudad de México.

En una ocasión comentó que le gustaría convertirse en presidente de la República, en una entrevista para el programa Venga la alegría en 2023 que “decreta” cumplir sus aspiraciones presidenciales, además se comparó con el actor Arnold Schwarzenneger, que fue gobernador de California:

“Arnold Schwarzenegger fue gobernador del estado más importante que fue California y yo he tratado de demostrar con hechos que todo lo que han querido desacreditarme, decir, siempre he comprobado que la verdad me asiste. Por supuesto que me visualizo, lo decreto, lo pienso y sigo trabajando para ello y que el hecho de ser actor no te minimiza, ni te quita la posibilidad de hacer bien las cosas”.

Sergio Mayer quería aspirar a la presidencia del 2024. (Foto: Cuartoscuro) (Nación321/Cuartoscuro)

Eugenio Derbez

El comediante y actor Eugenio Derbez recientemente causó polémica por un llamado al voto que hizo en un video publicado en sus redes sociales debido a que criticó a todos los partidos políticos.

Pero no ha sido el único episodio del productor relacionado con la política que vivió, sino que también contó que lo buscaron de un partido político para que se convirtiera en su candidato presidencial.

“El precio de sentarse en esa silla es muy alto”, dijo Eugenio Derbez en una entrevista que concedió a El País, donde explicó que gracias a sus protestas en contra del Tren Maya en 2022 como parte del colectivo Sélvame del Tren, adquirió “visibilidad política” y lo buscaron como candidato presidencial.

“Me contactaron para plantearme si me interesaba y lo llegué a valorar muy seriamente (...) sin haber hecho nada, sin ser político y sin decir que quería ser candidato. Ya lo tengo todo, no tengo que robar para vivir’”, comentó Derbez.

El actor y productor, Eugenio Derbez contó que pudo llegar a ser candidato presidencial. (Foto: Instagram euderbez)

Andrés Manuel López Obrador compartió en su libro ‘Gracias’ que en las elecciones de 2018 los partidos de oposición consideraron a Eugenio Derbez como el candidato presidencial que contendería contra AMLO.

“El grupo oligárquico, en su desesperación, volvió a visitar a Peña para decirle que contaban con sondeos según los cuales me ganaría el comediante Eugenio Derbez”, se lee en el libro del actual presidente de México.

Silvia Pinal

La actriz Silvia Pinal tuvo un cargo político a principios de la década de los 90. Ella se integró al PRI y obtuvo el cargo de diputada federal en 1991 y posteriormente fue senadora. Además, también se convirtió en presidenta del DIF de Tlaxcala entre 1981 y 1987, y fue senadora.

Pero su mayor aspiración era pasar a la historia como la primera presidenta de México. En un encuentro con los medios la primera actriz fue cuestionada sobre si quería ser candidata presidencial.

“Sí, ¿cómo no?, por qué no (ser candidata presidencial). La política todos sabemos lo que es, pero cuando lo vives es mucho más importante. No sabes de dónde salen, a dónde van, a dónde quieren llegar, por qué sí o por qué no. O sea, la política es una cosa muy linda”, dijo a Venga la Alegría, en 2023.

Silvia Pinal fue diputada a principios de la década de 1990. (Foto: Cuartoscuro)

Eduardo Verástegui

Eduardo Verástegui es un actor, productor y excantante mexicano, inició su carrera como vocalista de la banda Kairo en 1993 y participó en novelas como Mi querida Isabel y Una luz en el camino.

En 2019, él fundó un movimiento político social llamado Viva México, que utilizó en 2023 como el medio para poder conseguir una candidatura independiente para contender en las elecciones presidenciales de 2024.

Sin embargo, el INE rechazó su solicitud de candidatura porque no consiguió reunir un millón de firmas.