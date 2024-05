Oígame, ¿vote?: Eugenio Derbez en la política, de casi ser candidato a pedir que ‘luego no te quejes’

“¿Coincidencia o destino?”, diría ‘El Profe Tizo’, personaje de Eugenio Derbez. El comediante es un aficionado al Cruz Azul y a involucrarse activamente en la política mexicana, hace unos días envió un mensaje a La Máquina en el que pide “no la vayan a ‘cruzazulear’” en la Final del Clausura 2024 de la Liga MX y ya ‘encarrerado’ lanzó otro llamado en el marco de las Elecciones 2024: “Luego no te quejes”.

El actor de la La Familia P.Luche hizo un controversial llamado a votar el 2 de junio que comenzaba con una reflexión sobre la frase “Tú no tienes ni voz ni voto”: “Has escuchado esa frase significa que no tienes derecho ni a decidir ni hacer escuchado”.

El mensaje ha sido tema de conversación en redes sociales debido a la crítica que hace a ciertos partidos políticos.

No es la primera vez que su nombre aparece en algo más que créditos de películas de comedia y ánimos al Cruz Azul, ya que Eugenio Derbez fue uno de los opositores al Tren Maya e incluso ha revelado que recibió la propuesta de ser candidato presidencial.

Eugenio Derbez da vida a 'Ludovico', fiel aficionado del Cruz Azul. (Foto: @(Foto: Instagram euderbez/ Facebook: @ZonadelCruzAzul)

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre las Elecciones 2024?

El mensaje de Eugenio va dedicado en especial a los votantes mexicanos jóvenes, “los que menos votan” y les pide que lo hagan para “ser escuchados”:

“Yo te pregunto a ti joven y a ti mexicano en general ¿estás feliz con el México en el que vives?, ¿estás conforme? El listado de situaciones sigue y sigue por temas como violencia, inseguridad, pobreza, desigualdad, corrupción, impunidad, desabasto de medicinas, escasez de agua, apagones.

“Tal vez estás a gusto con el país que tenemos y estás genuinamente conforme con los pequeños apoyos que te da el gobierno y tal vez no quieres que las cosas cambien en cualquiera de los dos escenarios, ya sé que quieres que el país siga igual o ya sea que quieras que el país cambie”.

En su video, el actor de CODA pide en reiteradas ocasiones que voten, pese a que considera que hay mucha desilusión porque “todos los partidos políticos nos han fallado” y él señala que no cree en los partidos, sino en los candidatos:

“Entiendo perfectamente el hartazgo, entiendo de dónde viene la apatía, el PRI nos robó y nos engañó por décadas. Luego llegó el PAN, también nos fallaron y estábamos tan desesperados que volvimos a votar por el PRI y nos volvieron a robar a fallar y como todo estábamos hartos, la mayoría del país votó por Morena y qué creen nos volvieron a fallar”.

Eugenio Derbez ha realizado diversos proyectos de cine fuera de México. (Foto: EFE)

La voz de ‘Burro’ en Shrek agrega: “Yo no creo que en todos los partidos haya gente corrupta y sí, en todos esos partidos ha habido corrupción, pero alguien debe de haber alguien honesto, alguien que quiera a México por encima de sus intereses, por eso por candidatos como esos son por los que tenemos que salir a votar”.

Y el comediante casi llegó a esas boletas electorales hace un tiempo.

Eugenio Derbez casi fue candidato contra AMLO

En el libro Gracias, del presidente Andrés Manuel López Obrador, se menciona que en 2018 personajes cercanos al expresidente Enrique Peña Nieto plantearon a Derbez como el posible candidato:

“Unos meses antes de las elecciones, como manteníamos una amplia ventaja en las encuestas, el grupo oligárquico, en su desesperación, volvió a visitar a Peña para decirle que contaban con sondeo según los cuales me ganaría el comediante Eugenio Derbez; una de mis gargantas profundas me contó que Peña respondió: ´señores, por favor, sean serios’”.

Emilio Azcárraga dijo que no vetó a Derbez.

Eugenio Derbez en la ‘mañanera’ de AMLO

Derbez fue parte de la campaña ‘Selvame del tren’ en la que varios activistas y famosos se opusieron al Tren Maya que recorre Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En 2022, el actor que da voz Mushu en Mulán fue mencionado en la conferencia mañanera de Andrés Manuel López Obrador, donde se señaló como falso que Eugenio Derbez fuera vetado de Televisa por oponerse al Tren Maya.

Ana Elizabeth García Vilchis, lectora de la sección “Quién es quién en las mentiras de la semana”, dijo: “Derbez señaló que le cancelaron entrevistas en Televisa porque había llegado un memorándum, pero esto resultó una mentira. El propio Emilio Azcárraga Jean, presidente del Consejo de Administración de Televisa, lo desmintió en su cuenta de Twitter”.

#SélvameDelFake| @EugenioDerbez usó un conflicto entre particulares por los derechos de un programa de Televisa, para acusar al @GobiernoMX de haber ordenado su veto de dicha empresa. La información es falsa y fue desmentida por el propio director de Televisa: ¡Córtale mi chavo! pic.twitter.com/qGPgKF0g7U — Quién es Quién en las Mentiras de la Semana (@QEQMentiras) May 25, 2022

Respecto ‘Sálvame del tren’, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo: “Es una campaña en contra porque son muy conservadores, son fifís”.

“Me duele que lo descalifiquen porque creo que el león cree que todos son de su condición”, respondió el comediante. Derbez desmintió que cobró por la difusión de la campaña.

Eugenio Derbez habló de su casi candidatura

Este pleito con el presidente en 2022 le dio visibilidad política al comediante y casi llevó al protagonista de No se aceptan devoluciones a las boletas electorales “sin haber hecho nada, sin ser político y sin decir que quería ser candidato”.

En entrevista con El País, en marzo de 2024, el comediante dijo: “Me contactaron para plantearme si me interesaba y lo llegué a valorar muy seriamente. En esta etapa de mi vida tengo todo lo que necesito y me pregunté cómo no había llegado nadie al poder que diga: ‘Ya lo tengo todo, no tengo que robar para vivir’”.

Al final, decidió no aceptar por ahora, pero tampoco lo descartó: “¿qué mejor regalo te puedes dar que ayudar a más de 120 millones de mexicanos? Me hubiera encantado hacerlo... En una de esas me animo algún día”.