‘Me hubiera encantado’: Eugenio Derbez recibió propuesta para ser candidato presidencial

Eugenio Derbez es uno de los comediantes mexicanos más reconocidos y como actor ha conseguido posicionarse en el medio hollywoodense, a tal punto que en 2022 se convirtió en el segundo mexicano en actuar en una cinta ganadora al Oscar por Mejor Película, ¿pero te lo imaginas como presidente de México? Él dice que ser candidato fue una posibilidad.

En 2022, Eugenio Derbez fue tema en la conferencia mañanera de Andrés Manuel López Obrador. El intercambio entre ambos se originó por la campaña ‘Selvame del tren’ en la que varios activistas y personajes reconocidos reclamaron el daño ambiental generado por uno de los proyectos emblema de este gobierno, el Tren Maya que recorre Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Eugenio Derbez fue protagonista de una mañanera de AMLO luego de apoyar la campaña 'Selvame del tren', activismo en contra de la construcción del Tren Maya. (Foto: Cuartoscuro). (Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

“Es una campaña en contra porque son muy conservadores, son fifís”, dijo el presidente respecto al video que se viralizó y en el que aparecía el comediante. Incluso aseguró que los participantes habían cobrado por aparecer en el clip.

“Me duele que lo descalifiquen porque creo que el león cree que todos son de su condición”, dijo el comediante en respuesta y desmintió que cobró por la difusión de la campaña. Ahora, gracias a declaraciones recientes de Derbez, se sabe que la controversia de hace dos años pudo llevarlo a las boletas de las próximas elecciones.

¿Eugenio Derbez pudo ser candidato a la presidencia?

“Me contactaron para plantearme si me interesaba y lo llegué a valorar muy seriamente. En esta etapa de mi vida tengo todo lo que necesito y me pregunté cómo no había llegado nadie al poder que diga: “Ya lo tengo todo, no tengo que robar para vivir”, dijo en entrevista para El País y atribuyó la invitación a la “visibilidad política” que obtuvo en esa discusión con AMLO.

Eugenio Derbez pensó en la propuesta porque “¿qué mejor regalo te puedes dar que ayudar a más de 120 millones de mexicanos? Me hubiera encantado hacerlo...”, pero no la tomó porque el “precio de sentarse en esa silla era muy alto”. Aun así dejó abierta la posibilidad para el futuro.