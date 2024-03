Alexa Hoffman se pronuncia tras nueva sentencia de Héctor Parra: ‘Obtuve una parte de justicia’

Este 15 de marzo, la historia cambio para Héctor Parra, quien recibió una nueva sentencia ahora de 13 años y 10 meses en prisión, es decir, se le están aumentando poco más de 3 años a la pena que ya enfrentaba por dos delitos en contra de su hija Alexa Hoffman.

Precisamente, fue la hija que procreó con Ginny Hoffman quien, unas horas después del nuevo veredicto otorgado por un magistrado, quien dio a conocer cómo se siente con el fallo.

¿Qué dijo Alexa Hoffman de nueva sentencia a Héctor Parra?

En una historia de su cuenta de Instagram, la joven se dijo hasta cierto punto satisfecha, pues aunque no fue la pena máxima como ella y su mamá pedían, sí aumentó su condena. Además, aprovechó para agradecer todo el apoyo recibido.

“Hoy obtuve una parte de justicia. Agradezco a todas las personas que me han acompañado en este proceso, han sido un apoyo invaluable cuando he pensado que no puedo más”, se lee en los primeros párrafos de su historia.

A pesar de que la nueva condena aumenta el tiempo de Héctor Parra en la cárcel, dijo que el proceso legal todavía no concluye.

“El camino aún es largo pero vamos con paso firme. La verdad seguirá prevaleciendo”, agregó a su publicación en fondo de color azul claro, con un GIF de corazón.

Historia de Alexa Hoffman en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

¿Por qué delitos sentenciaron a Héctor Parra?

Inicialmente, cuando el actor Héctor Parra fue condenado a 10 años y 6 meses de cárcel, el delito que le imputaron fue corrupción de menores, pues en ese momento fue absuelto de abuso sexual por el que también lo señaló Alexa Hoffman.

En una reciente audiencia donde el demandado buscaba apelar a la condena de corrupción de menores, los tres magistrados que revisaron el caso determinaron que no solo lo consideraron culpable de ello, sino que el delito de abuso nunca debió ser absuelto.

Esto lo dieron a conocer sus dos hijas, tanto Daniela Parra como Alexa Hoffman, aunque esta última compartió la hoja del documento judicial donde se lee la resolución.

“Se MODIFICAN los puntos resolutivos de la sentencia mixta -condenatoria y absolutoria- de 01 de junio de 2023 (…) Primero. Héctor Edgardo Parra González es penalmente responsable de la comisión del delito de corrupción de personas menores de edad agravado, cometido en agravio de la víctima de identidad reservada de iniciales A.P.H.”, se lee en la orden.

Historia de Alexa Hoffman en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

“Segundo. Héctor Edgardo Parra González es penalmente responsable de la comisión de los delitos de abuso sexual cometido a persona menor de edad diversos dos, cometido en agravio de la víctima de identidad reservada de iniciales A.P.H.”, agrega el texto.

¿Qué ha dicho Daniela, hija de Héctor Parra, sobre nueva sentencia?

Daniela Parra es la hija mayor de Héctor Parra y quien ha apoyado incondicionalmente al actor en todo el proceso, pues ella cree en la palabra de su papá.

Sin embargo, no ha hecho ninguna declaración pública desde la nueva sentencia de 13 años y 10 meses; solo ha compartido un par de publicaciones en X que hicieron otros usuarios.

En una aparecen dos capturas de pantalla con declaraciones contradictorias de Ginny Hoffman, mamá de Alexa, y en otra unas palabras que dijo Olivia Rubio, abogada de la parte acusadora, sobre la difusión de videos incluidos en la investigación.

Publicación compartida por Daniela Parra en X. (Foto: Captura de pantalla)

Este sábado, Daniela está realizando un bazar y la venta de sus Tamalitos Chidos para apoyarse con los gastos que ha generado el juicio que enfrenta su papá.