¿Daniela, hija de Héctor Parra, dudó de la inocencia de su papá? ‘Necesito que me digas la verdad’

Héctor Parra enfrenta actualmente una condena de 10 años y 6 meses por el delito de corrupción de menores en contra de su hija Alexa, misma a la que procreó con la actriz Ginny Hoffman.

Ente las personas que han defendido ‘a capa y espada’ la inocencia del actor es su hija Daniela, quien reveló que, en cuanto se desató la polémica y detuvieron al actor, incluso ella llegó a dudar de que Parra fuera inocente.

Durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda, la participante del reality Las Estrellas Bailan en Hoy contó lo complicada que ha sido la situación para su familia desde que detuvieron a su papá en 2021 tras la denuncia que hizo su media hermana, Alexa Hoffman.

“Tuve que tomar terapia porque ya me estaban dando ataques de ansiedad, unas cosas horrendas que he pasado”, aseguró la joven.

Daniela Parra asegura que su papá, Héctor Parra, es inocente. (Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

¿Por qué Daniel Parra dudó de su papá, Héctor Parra?

El caso de presunta corrupción de menores que ejerció el actor se volvió muy mediático, por lo que la información que había, sobre todo asumiendo la culpa de su padre, llegó a influir en el juicio de la emprendedora.

“Al principio también empecé a dudar, veía tantas cosas, y entonces mi mente empezó: ‘¿Y si sí lo hizo y no me di cuenta? ¿Y si a mí también me lo hizo y no me estaba dando cuenta?’”, explicó.

Incluso, llegó a confrontar a su papá, pidiéndole que fuera sincero con ella y le dijera la verdad, porque la duda ya se había sembrado en ella.

“Te conozco, pero necesito que me digas la verdad porque están diciendo esto. Me lo juró, yo lo conozco, me lo juró viéndome a los ojos (…) me dijo: ‘Tú lo sabes, yo las amo con todo mi corazón, no les tocaría ni un pelo’, y lo sé”, compartió Daniela.

Héctor Parra y su hija Daniela llevan muy buena relación. Desde que se le acusó de corrupción de menores, la joven ha estado al pendiente de su papá. (Instagram / @hectorparrag / @dannielaprm)

Daniela Parra fue a terapia por caso Héctor Parra

Además de que ella asegura no recordar que su papá la agrediera de alguna forma, la influencer dijo que ir a terapia le ayudó mucho para aclarar su mente y los pensamientos que tenía en ese momento.

“Mi mamá me mandó a terapia. Gracias a Dios retomé la serenidad porque de ver tantas cosas en los medios mi cerebro dijo: ‘Tal vez sí’, pero no, tuve que tomar terapia”, recordó la finalista de Las Estrellas Bailan en Hoy, quien defiende la inocencia de su padre pese a todo lo que Alexa y su mamá, Ginny Hoffman, han dicho.