¿Cómo está Héctor Parra tras riña en Reclusorio Oriente? Su hija Daniela confirma su estado

Este viernes 14 de julio se reportó una riña entre dos grupos de reos en el Reclusorio Varonil Preventivo Oriente de la Ciudad de México, dejando ocho personas con heridas en la cabeza, entre ellas cuatro custodios y cuatro reos, indicó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Lo anterior generó preocupación entre los familiares de algunos reclusos, quienes fueron atendidos por las autoridades del centro penitenciario para informar sobre lo ocurrido.

Entre las personas que se encuentran recluidas en este sitio se encuentra el actor Héctor Parra, quien enfrenta una pena de 10 años y seis meses por el delito de corrupción de menores, siendo su hija Alexa Hoffman la denunciante.

Alexa Hoffman en conferencia de prensa tras detención de Héctor Parra en 2021. (Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

Hija de Héctor Parra habla de salud del actor en Reclusorio Oriente

Su otra hija, Daniela Parra, quien desde que inició el proceso en contra del actor ha abogado por su inocencia, fue cuestionada por algunos seguidores de Héctor Parra sobre cómo se encontraba su padre por la riña ocurrida este viernes, pues está recluido en este centro.

A través de Instagram, la joven compartió que, afortunadamente, su padre está bien, ya que las autoridades del centro penitenciaron actuaron de forma rápida, además de que el actor no estuvo involucrado, puesto que fueron grupos reducidos de personas.

“Gracias a todos por estar al pendiente por la situación del Reclusorio Oriente, gracias a Dios mi papá se encuentra en perfecto estado y fueron resguardados en seguida! Todo quedó en una riña! Gracias infinitas siempre”, escribió la joven acompañado de emojis con manos en posición de rezo.

Tuit de Daniela Parra. (Foto: Captura de pantalla)

Daniel Parra asegura que su papá es inocente del delito por el que fue juzgado

A lo largo de todo el proceso que ha enfrentado Héctor Parra por la acusación de Alexa, a quien procreó con la actriz Ginny Hoffman, ha estado acompañado de su hija Daniela, quien defiende la inocencia del actor de ‘La Usurpadora’.

Por ejemplo, a finales de mayo compartió un comunicado del actor escrito a mano, a dos años de su detención, que ella describió como “injusta, manipulada y corrompida”.

Apenas el 10 de julio pasado, la joven de 25 años también hizo pública una nota escrita en su celular hablando sobre Héctor Parra.

“Hoy más que nunca, estoy confiada en la inocencia de mi papá, no solo porque conozco la calidad humana del hombre que ha guiado mi camino los pasados 25 años, sino porque viviendo la experiencia más fuerte de su vida, me ha enseñado que es vivir la resiliencia en carne propia, lucha cada día y enfrentarme a una realidad que no conocías y aun así, seguir de pie y más fuerte que nunca”.