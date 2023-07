¿Por qué Wendy Guevara se ‘peleó' con Apio Quijano en ‘La Casa de los Famosos’?

A un día de la sexta eliminación en la Casa una discusión se desató entre Wendy Guevara y Apio Quijano. La influencer enfrentó al integrante de Kabah por comentarios cuyo trasfondo la molestó.

El viernes, durante una de las charlas entre todos los integrantes Wendy sacó a colación el tema que Apio en reiteradas veces ha expresado sobre las condiciones socioeconómicas que la integrante del Team Infierno ha vivido.

Con la sinceridad que la caracteriza, Wendy, comentó a sus compañeros que ella conocía bien cómo era vivir en una situación económica complicada y señaló las dificultades a las que se ha enfrentado durante casi toda su vida para salir adelante.

“Yo vengo de un mundo, de mi barrio, de mi gente”, comentó y enseguida interpreló a ‘Barby’ Juárez para que la secundara en su experiencia.

La influencer Wendy Guevara ha compartido algunas de sus experiencias personales. (Foto: Instagram / @soywendyguevaraoficial)

¿Cuál es el origen del pleito entre Wendy y Apio?

Apio había dicho previamente a Wendy que le gustaba que le platicara y enseñara “de sus bajos mundos”. Si bien la influencer no había dicho de forma clara que le molestaban esos comentarios, sus reacciones ya denotaban incomodidad.

Sin embargo durante la convivencia del viernes la charla subió de tono con algunas intervenciones sarcásticas de Wendy acerca del premio de 4 millones de pesos que se llevará el o la ganadora del reality show.

“Llévenlo a la final pero no lo hagan ganador porque a él no le interesa y ni le puede el dinero”, dijo Wendy refiriéndose a que a Apio no le importaba llevarse esa ‘bolsa’.

El cantante respondió que él consideraba que el dinero lo merecían otras personas mejor que él; “Otras personas como yo”, le contestó Wendy.

La influencer le recriminó a Apio que él no conocía sus experiencias y que no le parecía justo que se expresara de esa manera. Ante la sorpresa del intérprete, Wendy le reiteró “Y te lo digo aquí de frente”.

Wendy Guevara y Apio Quijano abrazando a Nicola Porcella. (Foto: Captura Tiktok)

La integrante de ‘Las Pérdidas’ recordó que en una conversación ‘Barby’ Juárez había hecho un comentario al respecto y lo llevó a la charla, cuyos ánimos ya estaban exacerbados.

“Oye, no se me hace buena onda que digan que eres de bajo mundo”, mencionó.

Apio negó el señalamiento, sin embargo Wendy le dijo que toda la gente que veía el programa notaba cómo era cada quién, las cosas que decían y cómo se comportaban entre ellos.

Uno de los puntos que detonó la discusión entre los integrantes fueron los comentarios acerca de los gastos de vivienda en zonas como Polanco. Wendy argumentó que las personas que vivían en esos lugares eran ajenos a los círculos que apoyan a artistas y personalidades como las que se encuentran en la casa.

El cantante de ‘La calle de las sirenas’ intentó matizar el comentario que le había hecho a Wendy sobre “conocer su mundo”, y señaló que nunca se había referido a su entorno socioeconómico sino hacia su personalidad y experiencias generales.

No obstante, el enojo de la influencer derivó en sarcasmo y destacó que prefería irse a su casa en lugar de estar conviviendo con gente “hipócrita” que “utiliza una máscara”.

Con gesto cabizbajo, Apio remarcó a Wendy que no había hecho el comentario con mala intención y que no sabía que había estado mal su planteamiento.

Emilio Osorio explica a Apio la molestia de Wendy

Tras la discusión, Apio se separó del grupo y se apartó en otra área de la sala. Minutos después, Emilio se acercó a él para mediar la situación y explicarle al cantante cuál había sido el origen del enojo de Wendy.

El hijo de Niurka Marcos señaló a Quijano que las experiencias de las que partían ellos eran muy distintas a las que Wendy ha vivido.

“Hay cosas que hablas hacia ti que te parecen lógicas y simplemente hay cosas que no conecta. Para ti un sufrimiento es una cosa, para ella para lo que ha vivido es otra, y simplemente no conecta.

Entre los puntos que el más joven de los integrantes de la casa destacó que las impresiones que Apio expresó acerca de situaciones socioeconómicas no necesariamente se relacionaban con algo que atravesara las vivencias de la influencer.

Emilio Osorio se ha caracterizado en la casa por ser un mediador entre los participantes. (Foto: Instagram @emilio.marcos)

“A ella, por cosas que ha vivido, le parecen una p... las cosas que estás diciendo. Ella ha sufrido cosas que no están chidas”, dijo.

Emilio apeló a la sensibilidad de Apio y comentó que aunque sabía que no había hecho los comentarios con afán de ofender, consideraba que el cantante debía de considerar esas otras experiencias que están fuera de su contexto para entender y empatizar con Wendy.

Apio le respondió que, en efecto, no lo había hecho con mala intención y que no dimensionó que podía llegar a lastimarla.

Entre los comentarios, el intérprete de Kabah destacó que le dolía mucho saber que había herido a su compañera.

La desigualdad de oportunidades fue el tema central en la conversación y Emilio sugirió a Apio que dado lo delicado del tema era mejor guardar silencio.

Wendy habla con Apio Quijano tras discusión

Después del enfrentamiento y de la charla con Emilio, Apio se ‘exilió' en el cuarto del Team Cielo, una acción que Osorio y De Nigris no consideraron pertinente porque podría generar quiebres en el equipo.

Para evitar que las asperezas se hicieran más fuertes, Wendy fue al cuarto de los contrincantes para hablar con el cantante y aclarar la situación.

Tras un intercambio de impresiones, Wendy y Apio se abrazaron y conciliaron la situación.