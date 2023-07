‘La Casa de los Famosos México’ EN VIVO: ¿Quiénes son los nominados hoy 12 de julio?

¿Quiénes aparecerán en la lista? Este 12 de julio, La Casa de los Famosos México celebró su sexta gala de nominación para la próxima ceremonia de eliminación que tomará lugar el próximo domingo.

¡Continúa La Casa de los Famosos México! Se trata de aquel reality show en el que 14 celebridades aisladas y monitoreadas las 24 horas compiten con diversos desafíos por un premio de cuatro millones de pesos.

Si quieres estar al pendiente de los competidores que serán nominados para eliminación, te contamos lo que está sucediendo durante la gala de nominación.

'La Casa de los Famosos México' revelará su nueva lista de nominados. (Foto: Especial / Facebook / @vix)

¿Quién podría ser nominado en La Casa de los Famosos México?

Cada semana, los miembros de La Casa de los Famosos México nominan alrededor de cuatro integrantes para someterlos a una votación en la que uno de ellos resulta como el eliminado.

Aunque no se ha revelado el listado oficial de los próximos nominados, la actriz Bárbara Torres reveló durante una de las transmisiones que le gustaría salir del reality show.

Bárbara Torres quiere salir de 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: Canal 5).

“Si la gente supiera lo que es estar aquí adentro. Es tanto el nivel de agresión que ya no aguanto, es mucha la violencia. Ya me quiero ir a mi casa... No soy mala persona”, continuó, “si me nominan seré la más feliz del mundo”, explicó la argentina.

Desde principios de julio, Bárbara Torres ha tenido en varias discusiones con Sergio Mayer por lo que la intérprete asegura que será una de las nominadas de esta semana.

Asimismo, Sergio Mayer reveló que el ‘team infierno’ llegó a “un cuello de botella”, pues el equipo contrincante solo le quedan tres participantes. Así que el ex Garibaldi propuso nominar a Wendy Guevara y Nicola Porcella.

¿Quiénes son los nominados de esta semana en La Casa de los Famosos México?

En estos momentos las celebridades se encuentran a la espera de instrucciones de una nueva dinámica con la gala de nominación.

“Ya no sé qué va a pasar, van a quedar dos de cada equipo”, explicó el conductor Mauricio Garza durante la pre gala de nominación. En esta ocasión, el evento comenzó media hora tarde por el partido que jugó México contra Jamaica.

Dentro de la pre gala, Paul Stanley se presentó con los conductores Mauricio Garza y Cecilia Galliano de La Casa de los Famosos México para ver quienes de sus excompañeros eran nominados.

“La nominación de esta noche es cara a cara... la noche de hoy promete ser una de las más intensas”, explicó Galilea Montijo cuando dio inicio la gala de La Casa de los Famosos México.

¿Quiénes siguen en La Casa de los Famosos México?

La semana pasada, durante la noche del 9 de julio, Paul Stanley se convirtió en el primer hombre y el quinto eliminado de La Casa de los Famosos México.

Tras la salida del conductor mexicano, el reality show todavía cuenta con 9 concursantes, entre los que se encuentran actores, influencers y hasta cantantes. Este es un listado de los participantes actuales con sus respectivos equipos:

Team Infierno y Team Cielo en 'La Casa de los Famosos México'. (Instagram / @lacasafamososmx)

En cuanto a los eliminados, estas son las celebridades que dejaron La Casa de los Famosos México: