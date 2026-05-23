F1 Qualy del Gran Premio de Canadá EN VIVO: ¿Dónde y a qué hora ver la clasificación de ‘Checo’ HOY?

La carrera del Gran Premio de Canadá se realiza el domingo 24 de mayo, luego de la clasificación. (Foto: Cortesía Cadillac F1 Team/ Cuartoscuro)

¡El Gran Circo no para! Luego de la sprint del Gran Premio de Canadá —que ganó el piloto de Mercedes George Russell—, las actividades en el Circuito Gilles Villeneuve continúan con la clasificación para la carrera del domingo.

Esta es una nueva oportunidad para que el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez mantenga la mejora en su rendimiento, sobre todo después de vivir uno de sus mejores momentos en la sprint del Gran Premio de Canadá al finalizar en la posición 11.

Tal como comentó el hijo de Antonio Pérez Garibay tras el Gran Premio de Miami 2026, Cadillac, la escudería que debutó este año en la Fórmula 1, avanza en una buena dirección: “Estoy contento y satisfecho con mi actuación. Creo que estoy manejando a un gran nivel”, dijo la semana pasada; una declaración que respaldó este sábado con una remontada de seis posiciones.

'Checo' Pérez fue P16 en el GP de Miami y mejoró su rendimiento en el Gran Premio de Canadá. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Qualy del Gran Premio de Canadá 2026: ¿A qué hora ver a ‘Checo’ HOY?

La clasificación define el orden de salida para la carrera principal del domingo y representa una oportunidad importante para Sergio Pérez, quien busca convertir el buen ritmo mostrado en la sprint en una posición más competitiva en parrilla.

Fecha : Sábado 23 de mayo del 2026

: Sábado 23 de mayo del 2026 Hora: 2:00 de la tarde (tiempo del centro de México)

Mientras ‘Checo’ buscará avanzar a la segunda fase de la clasificación, en la punta podría darse una pelea entre los pilotos de Mercedes, McLaren y Ferrari, quienes protagonizaron una intensa batalla durante la sprint.

F1 EN VIVO: ¿Dónde ver la qualy del Gran Premio de Canadá 2026?

Los aficionados mexicanos podrán seguir la qualy en vivo mediante las distintas opciones de transmisión disponibles para no perder detalle del desempeño de ‘Checo’ Pérez:

Sky Sports (televisión de paga)

(televisión de paga) F1 TV (plataforma oficial de streaming de Fórmula 1)

Ambas opciones transmitirán en vivo la qualy desde Montreal, además de la carrera principal del domingo. También tienes la opción de seguir todas las actualizaciones a través de nuestro sitio El Financiero Deportes.

¿A qué hora y dónde ver la carrera del Gran Premio de Canadá 2026?

Después de una clasificación que definirá el orden de salida, el fin de semana en Montreal cerrará con la carrera principal del Gran Premio de Canadá, una prueba pactada a 70 vueltas donde la estrategia, el desgaste de neumáticos y los cambios de clima suelen marcar diferencias.

Fecha: Domingo 24 de mayo de 2026

Domingo 24 de mayo de 2026 Hora: 14:00 horas (tiempo del centro de México)

14:00 horas (tiempo del centro de México) Dónde ver: Sky Sports (televisión de paga) y F1 TV (streaming oficial de Fórmula 1)

Además, en El Financiero Deportes podrás seguir la cobertura completa del Gran Premio de Canadá 2026 con resultados y minutos a minuto de las actividades del fin de semana.

Así es el Circuito Gilles Villeneuve en el que se lleva a cabo el GP de Canadá (Foto: formula1.com).

El GP de Canadá se realiza en el Circuito Gilles Villeneuve, ubicado en la isla artificial de Notre-Dame, en Montreal, es considerado uno de los trazados más rápidos y exigentes del calendario: tiene una longitud de 4.361 kilómetros y cuenta con varios puntos de adelantamiento, especialmente antes de las curvas lentas donde los pilotos frenan con intensidad.

Otro factor determinante suele ser el clima. La lluvia aparece con frecuencia en Montreal y puede modificar estrategias o provocar incidentes inesperados durante la carrera.

Uno de los sectores más famosos es el Muro de los Campeones, ubicado a la salida de la última chicana. Recibe ese nombre después de que pilotos campeones del mundo chocaran ahí durante el GP de Canadá de 1999, convirtiéndose desde entonces en uno de los puntos más temidos del circuito.

¿Cómo va el campeonato de pilotos tras la sprint del Gran Premio de Canadá 2026?

La temporada 2026 cambió el equilibrio habitual de la Fórmula 1. Mercedes domina el campeonato gracias a la consistencia de Andrea Kimi Antonelli y George Russell, quienes volvieron a sumar puntos importantes durante la sprint en Canadá.

La victoria de Russell permitió reducir distancias respecto a su compañero, aunque Antonelli continúa como líder gracias a la regularidad mostrada durante las primeras carreras del año. Ferrari también permanece en la pelea con Charles Leclerc y Lewis Hamilton, mientras McLaren intenta acercarse con Lando Norris.

La diferencia de 18 puntos entre Antonelli y Russell mantiene abierta la disputa interna en Mercedes, una escudería que ha dominado gran parte de la temporada.