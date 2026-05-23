F1 Sprint del Gran Premio de Canadá 2026 EN VIVO: ¿Dónde y a qué hora ver a ‘Checo’ HOY?

Después de la sprint llegará la clasificación para el Gran Premio de Canadá 2026. (Foto: Cadillac F1 Team Press/ Cuartoscuro)

La Fórmula 1 disputa este sábado la tercera sprint de la temporada 2026 con el Gran Premio de Canadá, una fecha clave para Sergio ‘Checo’ Pérez en su primer año con Cadillac. El mexicano busca mejorar su rendimiento después de un inicio complicado y sumar sensaciones positivas en Montreal.

‘Checo’ Pérez quedó eliminado en la SQ1, aunque por momentos apareció dentro de los cinco mejores tiempos. La falta de ritmo en los intentos finales lo dejó fuera de la siguiente ronda y arrancará desde el puesto 17, uno de sus mejores resultados del año pese a mantenerse lejos de la pelea por los puntos.

Mercedes dominó la clasificación sprint. George Russell consiguió la pole position, Kimi Antonelli aseguró el segundo sitio y Lando Norris completó las primeras posiciones. Oscar Piastri partirá cuarto, mientras Lewis Hamilton abrirá la tercera fila con Ferrari.

'Checo' Pérez está en búsqueda de los puntos en la temporada 2026 de la F1. (Foto: Cadillac F1 Team) (Cadillac Formula 1 Team/Cadillac Formula 1 Team)

Sprint del Gran Premio de Canadá: ¿A qué hora es la carrera corta HOY?

La sprint del Gran Premio de Canadá 2026 se corre este sábado con una prueba de 23 vueltas en el Circuito Gilles Villeneuve. La carrera suele disputarse sin paradas en boxes y reparte puntos a los primeros clasificados.

Fecha : Sábado 23 de mayo de 2026

: Sábado 23 de mayo de 2026 Hora : 10:00 horas (tiempo del centro de México)

: 10:00 horas (tiempo del centro de México) Duración : 23 vueltas

: 23 vueltas Circuito: Gilles Villeneuve, Montreal

La sprint definirá puntos importantes antes de la clasificación principal y servirá como una oportunidad para que pilotos como ‘Checo’ Pérez intenten recuperar posiciones durante el fin de semana.

F1 EN VIVO ¿Dónde ver la sprint del GP de Canadá?

Los aficionados en México podrán seguir la carrera corta mediante televisión de paga o plataformas oficiales de streaming con cobertura completa del fin de semana.

TV: Sky Sports

Sky Sports Streaming: F1 TV

Ambas plataformas transmitirán las actividades del GP de Canadá, incluida la sprint y la clasificación para la carrera principal. En El Financiero Deportes tenemos todas las actualizaciones del fin de semana y el minuto a minuto de la sprint.

Parrilla de salida de la sprint del GP de Canadá: ¿Desde qué lugar larga ‘Checo’ Pérez?

La clasificación sprint arrancó con incidentes desde la SQ1. Fernando Alonso provocó una bandera roja después de impactarse contra el muro tras bloquear neumáticos, mientras Liam Lawson no logró completar una vuelta rápida por problemas mecánicos.

En la primera etapa, Sergio Pérez alcanzó momentáneamente el quinto puesto; sin embargo, perdió posiciones en los minutos finales y quedó eliminado. El piloto mexicano arrancará desde la posición 17 para la sprint.

George Russell (Mercedes)

Kimi Antonelli (Mercedes)

Lando Norris (McLaren)

Oscar Piastri (McLaren)

Lewis Hamilton (Ferrari)

Charles Leclerc (Ferrari)

Max Verstappen (Red Bull Racing)

Isack Hadjar (Racing Bulls)

Arvid Lindblad (Red Bull Junior Team)

Carlos Sainz (Williams)

Nico Hülkenberg (Audi)

Gabriel Bortoleto (Audi)

Franco Colapinto (Alpine)

Esteban Ocon (Haas)

Oliver Bearman (Haas)

Fernando Alonso (Aston Martin)

Sergio ‘Checo’ Pérez (Cadillac)

Lance Stroll (Aston Martin)

Pierre Gasly (Alpine)

Valtteri Botas (Cadillac)

Alex Albon (Williams)

Liam Lawson (Racing Bulls)

F1: ¿Cuándo y dónde ver el Gran Premio de Canadá 2026?

Después de la sprint, el fin de semana continuará con la clasificación que definirá el orden de salida para la carrera principal del Gran Premio de Canadá 2026. La actividad en Montreal cerrará el domingo con una prueba de 70 vueltas.

La clasificación del Gran Premio de Canadá 2026 y la carrera principal podrán verse en México mediante Sky Sports, a través de televisión de paga, y en F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la Fórmula 1. Ambas opciones transmitirán en vivo las actividades restantes del fin de semana en Montreal.

¿Cómo es el Circuito Gilles Villeneuve?

El Circuito Gilles Villeneuve, ubicado en la isla artificial de Notre-Dame en Montreal, es uno de los trazados más rápidos del calendario de Fórmula 1. Su combinación de rectas largas y curvas lentas obliga a encontrar equilibrio entre velocidad y estabilidad.

La pista mide 4.361 kilómetros y cuenta con zonas donde los pilotos frenan con intensidad antes de volver a acelerar de forma inmediata. Las chicanas exigen cambios rápidos de dirección, mientras que la horquilla previa a la recta principal suele convertirse en uno de los mejores puntos para adelantamientos.

Así es el Circuito Gilles Villeneuve en el que se lleva a cabo el GP de Canadá (Foto: formula1.com).

Otro factor clave es el asfalto irregular, que complica la gestión de neumáticos durante tandas largas. Además, las condiciones climáticas en Montreal suelen cambiar con rapidez y alterar estrategias durante el fin de semana.

Uno de los sectores más conocidos aparece al final de la vuelta con el Muro de los Campeones, nombrado así después de los accidentes de Damon Hill, Jacques Villeneuve y Michael Schumacher durante el GP de Canadá de 1999.