‘Una típica ama de casa’: ¿Quién es Bettina Anderson, la socialité que será nuera de Trump?

Bettina Anderson habría estado presente en la convenció repúblicana de julio del 2024, donde se oficializó la nueva candidatura de Trump a la Presidencia. (Fotoarte El Financiero / Instagram de Bettina Anderson).

La Casa Blanca está de manteles largos porque Donald John Trump Jr. se casa este fin de semana con Bettina Anderson, modelo estadounidense.

En Instagram, Anderson publicó un video de los preparativos de la boda, que será en la Bahamas y aunque en un primer momento confirmó su asistencia el presidente Donald Trump, después canceló por temas de agenda.

La futura esposa de ‘Little Trump’, como también es conocido el primogénito del magnate, se define en Instagram como: “Soy una típica ama de casa... solo que no hago tareas domésticas... ni tengo marido... ni hijos”.

En Linkedin se detalla la trayectoria académica y profesional de la nuera de Trump, que proviene de una familia de banqueros.

¿Qué estudió Bettina Anderson, nuera de Donald Trump?

En la red social social orientada al uso empresarial se detalla que Bettina Anderson estudió una licenciatura en artes de 2005 a 2009.

Fue en 2005 cuando inició su carrera como modelo, luego de que Model Management la contrató para desfilar en Milán.

Nació y creció en Palm Beach, Florida el 9 de diciembre de 1986. Es una figura destacada de la zona y organiza eventos para recaudar fondos.

Bettina y sus hermanos fundaron The Paradise Fund, organización que brinda apoyo y asistencia en zonas de desastre. Desde 2023 es la directora ejecutiva.

¿Cuándo se comprometieron Trump y Anderson?

El compromiso de Trump Jr. y Anderson se hizo público en diciembre del 2025, en una recepción en la Casa Blanca.

“Normalmente no me quedo sin palabras, porque generalmente soy yo quien está despotricando y hablando sin parar muy bien. Quiero agradecerle a Bettina por esa única palabra: ‘Sí’”, dijo el primogénito del líder republicano, de 47 años.

Según The New York Times, el romance se dio a conocer en diciembre del 2024. En la convención republicana de julio de 2024, en la que se oficializó la nueva candidatura de Trump a la Presidencia, Anderson estuvo sentada en la tribuna del presidente justo detrás de Donald Trump Jr.