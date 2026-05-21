‘La novia es una persona buenísima’: ¿Por qué Trump no asistirá a la boda de su hijo mayor en Bahamas?

Trump reconoció que la situación actual podría impedirle asistir a la boda de su hijo Donald Trump Jr. con Bettina Anderson.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó que probablemente no podrá asistirá a la boda de su hijo mayor, Donald Trump Jr., con la empresaria y socialité Bettina Anderson, debido al complejo escenario internacional que enfrenta actualmente su administración.

Durante una conversación con periodistas en la Casa Blanca, Trump dijo que hará “el intento” de acudir a la ceremonia, prevista para celebrarse este fin de semana en una isla privada de Bahamas, aunque reconoció que el contexto político y diplomático complica sus planes.

“Tengo algo llamado Irán y otros asuntos”, afirmó el mandatario al ser cuestionado sobre su posible ausencia en el enlace matrimonial de su hijo. Según medios estadounidenses, Trump dejó entrever que permanecer en Washington es prioritario ante las tensiones internacionales que involucran a Estados Unidos.

El presidente republicano explicó que este no es “el mejor momento” para él, y aunque insistió en que le gustaría asistir al evento, hizo énfasis en que la ceremonia será íntima y privada. ”Haré lo posible por asistir”, dijo a periodistas.

“Esa es una cuestión en la que no puedo ganar. Si asisto, me destrozan. Si no asisto, también me destrozan”, reflexionó el mandatario después de que un periodista le preguntara si iba a asistir.

Pese a las dudas sobre su presencia en el enlace, Trump habló de manera positiva sobre la futura esposa de Trump Jr. “La novia es una persona buenísima”, aseguró el presidente estadounidense, quien dijo conocer desde hace tiempo a Bettina Anderson.

“Espero que tengan un matrimonio maravilloso”, agregó.

¿Qué se sabe de la boda privada de Donald Trump Jr. y Bettina Anderson?

De acuerdo con reportes de medios como CNN y The New York Times, la pareja optó por una boda discreta en Bahamas luego de considerar otras opciones más llamativas, incluida una posible celebración en la Casa Blanca.

Sin embargo, el entorno político y las tensiones internacionales habrían llevado a la familia Trump a descartar planes de mayor exposición pública para evitar cuestionamientos o controversias adicionales.

Donald Trump Jr., de 48 años, y la socialité de Palm Beach, Bettina Anderson, de 39, hicieron pública su relación durante 2024, después de meses de especulaciones sobre su romance en círculos sociales de Florida.

La pareja anunció su compromiso a finales de 2025 y desde entonces ha mantenido un perfil relativamente bajo.

Respecto a los detalles de la boda, medios estadounidenses reportaron que al evento solo asistirán los familiares más cercanos y los amigos más íntimos de la pareja, con una lista de menos de 50 personas.

Para Trump Jr. será su segundo matrimonio. El empresario estuvo casado anteriormente con Vanessa Trump, con quien tuvo cinco hijos antes de divorciarse en 2018. Recientemente, la exnuera del presidente y actual pareja de Tiger Woods anunció que fue diagnosticada con cáncer de mama.