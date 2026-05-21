Orden de Trump a bancos de EU no pone en riesgo a remesas de paisanos, afirma Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum remarcó que los migrantes mexicanos son uno de los motores más grandes de la economía de EU.

Las remesas que llegan a México no peligran por la orden de Donald Trump de ‘cerrar la llave’ del dinero a migrantes, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum este jueves 21 de mayo.

El documento firmado por el presidente de EU esta semana ordena que se endurezca la supervisión financiera sobre migrantes sin documentos, aunque indicó que la medida está bajo análisis.

En su ‘mañanera’ de este jueves, la presidenta Sheinbaum indicó que el Gobierno de México ya revisa los alcances de la orden, que instruye al Departamento del Tesoro a reforzar controles para detectar fraudes, lavado de dinero y operaciones financieras ligadas a migrantes sin autorización legal para trabajar.

“Se está haciendo el análisis de qué posibles implicaciones pueda tener para el envío de remesas a sus familias (...) Pero hasta ahora no vemos un gran riesgo”, declaró.

Sheinbaum agregó que se busca que EU precise los efectos de esta orden, particularmente sobre el uso de números fiscales individuales (ITIN) por parte de personas sin documentos para abrir cuentas bancarias o enviar dinero.

La orden ejecutiva firmada por Trump busca “restaurar la integridad del sistema financiero” de Estados Unidos y ordena al Tesoro aumentar el monitoreo de transferencias transfronterizas de bajo monto —como remesas— al considerar que pueden ser usadas para lavado de dinero.

Solo 10% de mexicanos en EU son indocumentados

La presidenta de México sostuvo que la mayoría de los mexicanos en Estados Unidos tienen un estatus legal y están plenamente integrados a la economía estadounidense.

“La mayoría tienen papeles, la gran mayoría. De 40 millones de mexicanos son alrededor de 4 millones solo 10 por ciento que no tiene algún documento en Estados Unidos”, afirmó.

Sheinbaum también rechazó la visión migratoria de la actual administración estadounidense y defendió el papel económico de los migrantes mexicanos.

“Las mexicanas y los mexicanos que están en Estados Unidos (...) son parte de la vida económica, cultural, social (...) ayudan a la economía de Estados Unidos en todos los sentidos”, dijo.

Incluso, argumentó que, de considerarse una economía independiente, la comunidad mexicana en Estados Unidos tendría una dimensión global relevante. “Representan, salió hace poco (...) la sexta economía mundial en Estados Unidos. Si se tomara como una economía, lo que genera, pues es de ese tamaño”.

Sheinbaum insistió en que México apuesta por la cooperación para el desarrollo como mecanismo para reducir la migración irregular y destacó que los flujos migratorios hacia Estados Unidos han disminuido en 97.5 por ciento desde su pico registrado en diciembre de 2022.

Las remesas enviadas por mexicanos en el extranjero representan cerca del 3.5 por ciento del PIB de México y han alcanzado niveles récord en años recientes, por lo que cualquier restricción en su envío genera preocupación sobre su impacto económico.