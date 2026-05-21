Prende el clima: Zona Metropolitana de Guadalajara espera calor intenso este viernes

El clima en Jalisco este viernes 22 de mayo presentará un ambiente muy caluroso en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Se esperan temperaturas máximas que alcanzarán los 34°C, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las condiciones serán de cielo nublado, con vientos ligeros de 7 km/h.

¿Qué temperaturas máximas se esperan hoy en Jalisco?

En Guadalajara, la temperatura actual es de 32.1°C, con mínimas de 15°C y máximas de 34°C. Para Zapopan, el termómetro marca 32.2°C, con rangos entre 15°C y 35°C. Ambas ciudades tendrán un cielo nublado durante el día.

Por su parte, San Pedro Tlaquepaque registrará temperaturas entre 16°C y 34°C, con un actual de 32.1°C. Tonalá también experimentará un clima similar, con mínimas de 16°C y máximas de hasta 34°C, y un actual de 32.1°C. Toda la zona tendrá un ambiente de cielo nublado.

¿Habrá lluvias o viento fuerte en Guadalajara hoy?

La probabilidad de lluvia para este viernes es baja en toda la Zona Metropolitana de Guadalajara. Predominará el cielo nublado durante gran parte del día. Los vientos serán ligeros, con una velocidad constante de 7 km/h en las cuatro ciudades principales de la región.

A pesar del cielo nublado, la onda de calor seguirá presente, haciendo que las temperaturas se mantengan elevadas. Es importante tomar precauciones ante el calor, ya que las condiciones atmosféricas no indican un alivio significativo del ambiente cálido en la jornada.

¿Cómo estará el clima en Jalisco el fin de semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días es el siguiente:

Viernes 22 de mayo: Máxima de 34°C, Mínima de 15°C, Medio nublado, viento de 7 km/h.

Sábado 23 de mayo: Máxima de 33°C, Mínima de 15°C, Cielo nublado, viento de 7 km/h.

Domingo 24 de mayo: Máxima de 34°C, Mínima de 15°C, Cielo nublado, viento de 7 km/h.

La tendencia para el fin de semana en Jalisco muestra que las temperaturas máximas se mantendrán en un rango de 33°C a 34°C.

Las mínimas permanecerán estables en los 15°C. Se espera predominio de cielo nublado, sin probabilidad considerable de lluvia en la región.

¿Cómo protegerse del calor de 34°C en Jalisco?

Ante estas temperaturas elevadas, se recomienda a los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara mantenerse hidratados. Es fundamental beber abundantes líquidos, incluso si no se siente sed, para evitar golpes de calor y deshidratación durante el día.

Se sugiere evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas, cuando el calor es más intenso. Usar ropa ligera de colores claros y aplicar protector solar también ayudará a proteger la piel de los rayos UV.

¿Dónde consultar información oficial del clima en Jalisco?

Para obtener el pronóstico más detallado y las alertas vigentes, se aconseja consultar las fuentes oficiales del SMN y Protección Civil de Jalisco.

Estas instituciones ofrecen actualizaciones constantes sobre las condiciones climáticas en la región y recomendaciones para la población.

Este artículo ha sido generado con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros términos y condiciones.