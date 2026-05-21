¡Saca la sombrilla! CDMX y Edomex esperan lluvias intensas el viernes 22 de mayo, con caída de granizo

Este viernes 22 de mayo se espera en el Valle de México registrará un clima con cielo nublado generalizado, según los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Se esperan temperaturas variadas en la Ciudad de México y el Estado de México, con chubascos aislados y vientos ligeros.

¿Qué temperaturas se esperan en CDMX y Edomex?

En la Ciudad de México, las temperaturas estarán entre una mínima de 14.0°C y una máxima de 25.7°C. La capital mexiquense, Toluca, registrará un clima más fresco, con una mínima de 8.0°C y una máxima de 21.0°C.

Por su parte, Naucalpan de Juárez tendrá temperaturas que irán de los 13.7°C a los 25.3°C. En Ecatepec de Morelos, se espera un día más cálido, con una mínima de 14.0°C y una máxima de hasta 27.3°C.

¿Habrá lluvias o vientos en el Valle de México este viernes?

Un canal de baja presión, junto con la entrada de humedad del Pacífico y Golfo de México, hará que se presenten chubascos y lluvias fuertes. Estas precipitaciones vendrán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en el Valle de México.

El viento general en la región será ligero, con velocidades de entre 4 km/h y 5 km/h. Se recomienda a la población estar atenta a los avisos de Protección Civil ante cualquier cambio inesperado en el clima.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex el fin de semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente: Viernes 22 de mayo: máxima de 25°C, Mínima de 14°C, cielo nublado, viento de 4 km/h. Sábado 23 de mayo: Máxima de 25°C, Mínima de 14°C, Medio nublado, viento de 5 km/h. Domingo 24 de mayo: Máxima de 27°C, Mínima de 14°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h.

El fin de semana mantendrá un patrón de cielos parcialmente nublados con temperaturas estables. Para el domingo 24 de mayo, se espera un ligero aumento en la temperatura máxima, alcanzando los 27°C, mientras que las mínimas se mantendrán.

¿Qué precauciones tomar por el clima en la región?

Debido a las lluvias y el posible granizo, se aconseja a los habitantes llevar paraguas o impermeable. También es importante mantenerse hidratado y usar ropa ligera, sobre todo en las horas de mayor temperatura durante el día.

Para quienes conduzcan, se sugiere extremar precauciones por el pavimento mojado y la visibilidad reducida. Las actividades al aire libre deben planificarse considerando los posibles chubascos vespertinos.

Fuente: CONAGUA.

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