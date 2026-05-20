Clima en CDMX y Edomex: Mañanas frescas y tardes cálidas para el 21 de mayo

Se espera un clima caluroso para la Ciudad de México.

(Carachure Bautista Jesús)

El Valle de México tendrá un jueves 21 de mayo con condiciones de cielo medio nublado y temperaturas variadas, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Se esperan mañanas frescas y tardes cálidas, sin pronóstico de lluvias fuertes que afecten la región. Esto contrasta con otras zonas del país.

¿Qué temperaturas se esperan hoy en CDMX y Edomex?

En la Ciudad de México, las temperaturas mínimas serán de 13.0°C y las máximas alcanzarán los 26.3°C, con viento de 6 km/h. Por su parte, en Toluca, capital del Estado de México, el termómetro marcará una mínima de 7.3°C y una máxima de 22.0°C, la zona más fresca.

Otros municipios del Estado de México también verán diferentes rangos. Naucalpan espera mínimas de 13.0°C y máximas de 26.0°C. En Ecatepec, las temperaturas irán de 14.0°C a 27.7°C, mostrando la mayor calidez. La condición general para estas ciudades será medio nublado.

¿Hay probabilidad de lluvia hoy en el Valle de México?

Para este jueves, las condiciones del cielo en el Valle de México serán de medio nublado en general. Aunque se prevé una ligera probabilidad de lluvia, no se esperan aguaceros significativos. El viento soplará desde el noreste con una velocidad de 6 km/h en Ciudad de México y Naucalpan.

En Toluca, el viento será más ligero, con 4 km/h, mientras que en Ecatepec también se mantendrá en 6 km/h. Estas condiciones sugieren un día mayormente seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atento a cualquier cambio en el pronóstico oficial.

¿Cómo será el pronóstico extendido para el fin de semana?

El pronóstico para los próximos tres días en el Valle de México es el siguiente:

Jueves 21 de mayo: Máxima de 28°C, Mínima de 13°C, Medio nublado, viento de 6 km/h.

Viernes 22 de mayo: Máxima de 25°C, Mínima de 13°C, Medio nublado, viento de 6 km/h.

Sábado 23 de mayo: Máxima de 26°C, Mínima de 13°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h.

La tendencia para los próximos días indica que las temperaturas máximas se mantendrán en un rango similar, con una ligera baja el viernes y un leve aumento el sábado. Las mínimas permanecerán estables en 13°C. El cielo seguirá con nubosidad, lo que puede ayudar a mitigar la sensación de calor.

¿Cómo protegerse del calor moderado en CDMX y Edomex?

Ante las temperaturas cálidas esperadas, se recomienda beber mucha agua, especialmente si se realizan actividades al aire libre. Es importante evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor intensidad, de 11:00 a 16:00 horas.

Usar ropa ligera de colores claros y aplicar protector solar también ayudará a prevenir golpes de calor o quemaduras. Aunque no hay alertas extremas, cuidar la salud es primordial. Se aconseja estar al tanto de los avisos de Protección Civil para cualquier actualización.

¿Dónde consultar información oficial del clima en la zona?

Para obtener la información más precisa sobre el clima, se invita a consultar las fuentes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil de la Ciudad de México y del Estado de México. Estas instituciones ofrecen actualizaciones y recomendaciones para la población.

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