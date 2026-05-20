Registro de líneas móviles en México: ‘Apagón telefónico’ amenazaría a hasta 100 millones de usuarios

Empresas como Telcel, AT&T, Telefónica México, Bait, Altán Redes y otros 150 Operadores Móviles Virtuales (OMV’s) entraron en la fase más crítica del registro obligatorio de usuarios de telefonía móvil, ya que durante las próximas seis semanas deberán acelerar el paso para evitar una desconexión de entre 60 y hasta 100 millones de usuarios.

“Antes de pensar en una prórroga, tenemos que pensar en las seis semanas que quedan del registro (de líneas móviles). Pienso que es un buen tiempo para que los operadores echen toda la carne al asador para lograr el mayor número de registros de sus clientes y evitar que tengamos eso que nadie queremos: una desconexión masiva de líneas”, comentó Gabriel Székely, director general de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones de México (Anatel).

Al 13 de mayo, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) reportó 48 millones de líneas registradas.

El avance permitió duplicar el promedio diario de registros. Mientras durante los primeros meses del proceso los operadores reportaban alrededor de 325 mil líneas registradas por día, el ritmo reciente escaló a cerca de 750 mil registros diarios.

Sin embargo, aun manteniendo esa velocidad durante las seis semanas restantes, las compañías alcanzarían apenas 84 millones de líneas registradas al cierre del plazo, es decir, 36 millones adicionales respecto al nivel actual.

La proyección implica que alrededor de 60 millones de líneas móviles permanecerían fuera del padrón obligatorio y, en consecuencia, podrían enfrentar restricciones o desconexiones de servicios móviles

“A los operadores les toca hacer toda la labor posible de promoción de la idea que tiene el gobierno, que pensamos que tiene sentido, pero más allá de todo eso, el cumplimiento es de los ciudadanos porque hay una ley que obliga a hacer este registro. Los operadores están haciendo todo lo posible y ya se coordinaron con la CRT”, añadió Székely.

(El Financiero)

CRT establece alianzas para difundir el registro de líneas móviles

Ante el riesgo de que millones de usuarios queden fuera del padrón de telefonía móvil y eventualmente enfrenten restricciones en el servicio, Norma Solano, comisionada presidenta de la CRT, afirmó que se han establecido alianzas con gobiernos estatales y organismos privados para acelerar el registro de líneas antes del 30 de junio.

“Para que el mensaje llegue a todas y todos, el gobierno de México inició una intensa campaña de difusión a la que se han sumado cámaras empresariales, gobiernos locales y otras organizaciones, a quienes agradecemos su confianza en este compromiso común por la seguridad”, dijo Norma Solano

La funcionaria señaló que el regulador también busca incorporar a organizaciones empresariales y comerciales con presencia nacional para multiplicar los canales de información y promover el cumplimiento del padrón entre millones de usuarios de líneas móviles en el país.

Al respecto, el director general de Anatel precisó que se establecieron puentes con la Asociación de Bancos de México (ABM), la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti) y la Asociación Nacional de Telecomunicaciones de México (Anatel), entre otros organismos privados.

Registro de líneas móviles ‘sin prórroga’: Por ahora se mantiene la fecha límite

La presidenta de la CRT, Norma Solano, reconoció recientemente que se ha registrado un crecimiento en el número de registros, impulsado principalmente por las líneas de pospago, segmento que comenzó a integrarse de forma masiva en las últimas semanas.

“Tenemos ya 48 millones de líneas registradas, esto significa que las líneas que ya estaban en pospago se sumaron a la cantidad final”.

No obstante, la funcionaria descartó nuevamente que exista la posibilidad de otorgar una prórroga al proceso, pese a que el volumen pendiente supera todavía los 90 millones de líneas móviles.

“Una prórroga no se analiza, lo único que tenemos ahorita es la fecha límite del 30 de junio”, mencionó Solano en entrevista con medios tras participar en la inauguración del M360, organizado por la GSMA.

Gabriel Székely afirmó que la labor quedará en manos de los ciudadanos e incluso de la CRT, quien consideró debe dejar en claro que el gobierno de México no tendrá acceso a los datos de los usuarios, sino que serán las compañías de telefonía móvil las que van a resguardarlos.

“Las empresas del sector han intensificado campañas de mensajes SMS, notificaciones en aplicaciones y llamadas automatizadas para incentivar a los usuarios a completar el proceso antes del vencimiento porque por ahora no se tiene programada una prórroga, primero hay que acelerar el registro y ya cuando llegue la fecha límite, podremos analizar si es necesario un paso adicional para dejar claro que el gobierno no tendrá acceso a esos datos”, concluyó el ejecutivo de Anatel.