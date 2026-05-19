Semarnat negará permiso para ‘Perfect Day’ en Mahahual: ‘No se aprobará’

Los planes de Royal Caribbean en México estaban apuntalados en el proyecto ‘Perfect Day’ México.

La autoridad ambiental negará los permisos al proyecto ‘Perfect Day’ de la empresa Royal Caribbean, la cual buscaba construir un megadesarrollo turístico en Mahahual, Quintana Roo, poniendo en peligro el ambiente, así como el manglar.

La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, anunció que el gobierno no otorgará los permisos necesarios para el proyecto turístico.

“No se va a aprobar el proyecto de ‘Perfect Day’ de Royal Caribbean”, anunció Bárcena.

Los planes de Royal Caribbean en México estaban apuntalados en el proyecto ‘Perfect Day’ México, un parque temático en Mahahual que pretendía atraer a por lo menos 6 millones de turistas anuales.

Además, el propio desarrollo, que implicaba una inversión de al menos mil millones de pesos, estaba considerando en el Plan México, por lo que las inversiones previstas en dicho proyecto serán eliminadas al no otorgarse los permisos ambientales.

La firma de cruceros, que es una de las empresas más grandes del mundo, puso en México su estrategia de expansión más fuerte y, con la cual, busca que el país sea el más importante en su oferta turística; pero los planes de la firma estadounidense están dejando ver el impacto ambiental que tendrán sus proyectos ubicados en Quintana Roo.

¿Por qué era polémico el proyecto ‘Perfect Day’?

La principal preocupación de los ambientalistas sobre el proyecto de Mahahual está basado en los posibles efectos negativos en los manglares.

Este megaproyecto pretendía instalar infraestructura turística en la zona costera de Mahahual, muy cerca de los arrecifes, lo que había generado fuerte preocupación entre comunidades locales, ambientalistas y especialistas por el riesgo de afectar el equilibrio ecológico y la biodiversidad marina.

Con esta decisión, el gobierno federal envía un mensaje claro: los arrecifes y ecosistemas de Mahahual no estarán sujetos a proyectos que comprometan su conservación.

Con información de Quadratín