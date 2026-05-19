Óscar Flores, actor de ‘Los Chicos del Barrio’, fue oficial de pista en F1: Así conoció a Ayrton Senna

Óscar Flores, actor de doblaje mexicano recordado por interpretar a personajes como ‘Número 1’ en KND: Los Chicos del Barrio, reveló recientemente que fue oficial de la Fórmula 1 en su juventud, donde pudo conocer personalmente a la leyenda del automovilismo Ayrton Senna.

Durante la última edición del podcast El Retake con Luis Carreño, el actor, también conocido por doblar al ‘Rey Helado’ en la serie Hora de Aventura, fue presentado como “un amante de la Fórmula 1”.

De hecho, recientemente trabajó con Luis Humberto Vélez en Los Simpson y tuvo un papel relacionado con su pasión: “Me dio mucho gusto porque me dio un narrador de una carrera de Fórmula 1 en Springfield”.

“(La Fórmula 1) es lo que más me gusta. Estuvo muy padre. Sí, porque de repente yo le metía a jiribilla cosas que sé”, expresó. Añadió que Vélez le dio libertad creativa al respecto y se alegró de tener a alguien que supiera al respecto para mejorar el episodio.

Así fue el día que Óscar Flores conoció a Ayrton Senna

Según contó Óscar Flores, fue oficial de pista de Fórmula 1, es decir, voluntario certificado por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) encargado de revisar que distintos aspectos de la carrera se realicen de forma adecuada y conforme al reglamento vigente.

En el pódcast recordó la peculiar anécdota: “Como oficiales de pista, nos daban un pase para meter coche a los pits”, por lo que dejaban estacionado el vehículo y quien lo conducía pasaba por ellos al terminar la jornada, especialmente los viernes o domingos, que revela que eran los días más pesados para todos.

Sin embargo, en una de esas ocasiones ocurrió algo particular: “Llegando entramos al pit, damos la vuelta y en eso nos pasa un Spirit, era un coche que ni había salido aquí en México de Chrysler”, expresó. “Nos pasa ya que nos íbamos a estacionar y se nos mete al lugar al que íbamos”.

Senna murió tras un choque en el Gran Premio de San Marino (Foto: EFE).

Molestos, él y sus acompañantes se fijaron en lo que sucedía: “Volteamos y se bajan ingenieros de McLaren así con el (patrocinio de) Marlboro y manejando venía Senna”, contó.

Entonces olvidaron la molestia repentina y se bajaron para conocer al tres veces campeón de la F1, quien los saludó y ofreció una foto, aunque su única petición fue que no lo tocaran.

“Nos bajamos a saludarlo y así nada más nos dijo: ‘No me toquen. Gracias. Nada más no me toquen. Les agradezco mucho. ¿Quieren foto?’. ¡Cómo no! Hablando en español. Y la foto en chi***. Que ganes. ‘Gracias’”, recordó sobre el encuentro.

Según cree Flores, la petición de que no lo tocaran era para mitigar el riesgo de sufrir alguna lesión. “Tú llegas con la efusividad del mexicano y le partes el dedo. Esos güeyes valen millones de dólares”, bromeó con relación al encuentro con el piloto.

El actor de doblaje destacó que, físicamente, el brasileño no era muy grande: “En ese entonces estaba el vuelo de Senna, o sea, Senna medía (aproximadamente) 1.78 y pues así (lo) conocimos”, concluyó.