Violencia de Los Ardillos dispara costo del transporte en comunidades de Chilapa; pagan hasta 700 pesos

Desplazados de Chilapa denuncian abandono y tarifas de hasta 700 pesos por viaje. (Cuartoscuro)

Las familias que regresaron a Chilapa, tras el desplazamiento forzado por ataques de Los Ardillos, ahora enfrentan altos costos de transporte para trasladarse a las comunidades y comprar despensa, denunció el Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-ez).

Sixto Mendoza, promotor de la organización, aseguró que el precio del transporte público para llegar a la comunidad de Alcozacán aumentó de forma considerable, al pasar de 60 a 700 pesos por viaje.

Aparentemente, el principal motivo del incremento en el costo de los traslados es la inseguridad en la carretera Chilapa-José Joaquín de Herrera y en la cabecera municipal, donde las familias compran artículos de primera necesidad.

Familias se niegan a regresar tras destrucción de viviendas por ataques de Los Ardillos

El promotor comunitario dijo a Quadratín que al menos 15 personas de Chilapa permanecen en Tula y Xicotlán. Las familias se niegan a regresar a sus comunidades luego de la destrucción de sus viviendas por ataques atribuidos a presuntos integrantes de Los Ardillos.

También afirmó que los animales de granja, que representaban el sustento de varias familias, se perdieron tras los ataques.

Sobre la ayuda que prometieron Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, y Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, señaló que hasta el momento las familias solo recibieron una despensa y colchonetas.

Además, solicitó la instalación de módulos de atención médica y visitas de doctores para atender a niños y adultos con enfermedades como vómito y diarrea.

Confianza regresará cuando desmantelen a Los Ardillos: Cipog-ez

Sixto Mendoza subrayó que las familias desplazadas recuperarán la confianza para volver a sus comunidades cuando las autoridades desarticulen a Los Ardillos.

Actualmente, elementos del Ejército y de la Guardia Nacional realizan patrullajes en la zona; sin embargo, el dirigente comunitario considera que esas acciones no garantizan seguridad para la población.

Mendoza acusó a este grupo criminal de ser el principal agresor de las comunidades indígenas que integran el Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata.

Por último, advirtió que el Cipog-ez y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria mantendrán la organización comunitaria para defenderse de los grupos criminales que operan en la región y evitar asesinatos o desplazamientos. Sin embargo, el poder armamentístico de los grupos criminales los supera.

Sin embargo, continúan los reportes de violencia. Después de las declaraciones de Sixto Mendoza, el dirigente expresó solidaridad con el pueblo de Santa María Ostula, Michoacán, por un presunto asedio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), aunque no existe información oficial al respecto.