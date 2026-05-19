Protesta de transportistas y agricultores el 20 de mayo en CDMX: Ruta y calles afectadas

Tranportistas convocaron a una movilización en la CDMX este miércoles 20 de mayo. (Cuartoscuro).

David Estévez Gamboa, presidente de la Asociación Nacional Transportista (ANTAC), dio a conocer cuál será la ruta de la concentración en la Ciudad de México que se realizará este miércoles 20 de mayo.

En entrevista radifónica informó que la concentración iniciará a las 09:00 de la mañana en el Ángel de la Independencia, para de ahí ir al Senado de la República y a la Fiscalía General de la República (FRG).

También dijo que los sectores de la sociedad civil se deben unir y aseguró que no pueden estar divididos, porque estarán destinados al fracaso.

Estéves aseguró que hay demandas impresionantes de la sociedad civil que se está sumando, por ejemplo, las madres buscadoras con temas muy respetables también los sindicatos, la CNTE y reclamos por extorsiones.

“No podemos luchar divididos porque los divididos van al fracaso. Entonces van a ir los agricultores y hay demandas impresionantes de la sociedad civil que se están sumando también”. aseguró.

¿Cuáles serán las carreteras afectadas por la concentración de transportistas el 20 de mayo?

Como en otras movilizaciones de los transportitas y agricultores, las actividades iniciarán desde las primeras horas de la mañana de 20 de mayo.

Los transportistas llegarán desde distintos puntos del país y las movilizaciones se contemplan en diferentes puntos carreteros hacía la Ciudad de México.

Las carreteras afectadas serán:

Algunos de los estados que participarán en la movilización son Chihuahua, Tlaxcala, Morelos y Guerrero.

¿Cuáles son las demandas de los transportistas para movilizarse el 20 de mayo?

Desde hace meses agricultores y transportistas se han movilizado y buscan apoyo del Gobierno en temas como seguridad en carreteras.

Además, los dirigentes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano informaron que las protestas forman parte de una movilización nacional para exigir precios justos para los granos básicos y apoyos al sector.

Se suman temas como:

Mayor seguridad en carreteras y calles.

Mejores condiciones para campesinos, agricultores y ganaderos.

Justicia para viudas y huérfanos de operadores y transportistas.

Atención a los casos de personas desaparecidas.

Abasto de medicamentos en el sector salud.

Pagos justos para trabajadores del sector educativo.

Previamente, el jueves 14 de mayo las organizaciones amagaron con bloquear el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y los aeropuertos de Guadalajara y Monterrey, previo a la inauguración del Mundial de Futbol 2026, si no se atienden sus demandas.