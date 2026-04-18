Gobernación se reúne con transportistas para atender demandas del sector

La Secretaría de Gobernación sostuvo una reunión interinstitucional con representantes del sector transportista para dar seguimiento a la atención de sus planteamientos.

En el encuentro participaron integrantes de la Honorable Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (HAMOTAC), la Alianza Mexicana de Transportistas A.C. (AMTAC), la Federación Mexicoamericana de Transportistas A.C. (FEMATRAC) y la Organización Integradora de Derechos Convencionales A.C. (INDECO).

La dependencia agradeció la disposición al diálogo, así como la apertura y transparencia mostradas por las agrupaciones, particularmente en los temas relacionados con el sector del hombre-camión.

La reunión fue encabezada por el subsecretario de Gobernación, César Yáñez.

El Gobierno de México reiteró su voluntad de mantener la coordinación institucional y las mesas de trabajo necesarias para avanzar en la atención de los planteamientos del sector.