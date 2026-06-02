Paramount arranca ‘gira de permisos’: Pide a Unión Europea aprobar compra de Warner Bros.

Si los reguladores aprueban la transacción, la familia Ellison obtendría el control de uno de los imperios mediáticos más poderosos del mundo. (Foto: Shutterstock)

Paramount Skydance Corp. solicitó formalmente a la Unión Europea (UE) la aprobación de su adquisición de Warner Bros. Discovery Inc. por 110 mil millones de dólares.

La Comisión Europea, organismo encargado de supervisar las fusiones en el bloque de 27 países, fijó como fecha límite inicial el 7 de julio para emitir un dictamen sobre la operación, que busca unir a dos estudios de Hollywood responsables de películas icónicas que van desde Casablanca y Harry Potter hasta Misión Imposible; dos importantes cadenas de noticias, CNN y CBS; la plataforma de streaming HBO y decenas de canales de televisión por cable.

Paramount señaló que “el hito alcanzado hoy es consistente con nuestro calendario previsto” y que la compañía espera “seguir trabajando de manera constructiva con la Comisión Europea a medida que avance su proceso de revisión”.

El escrutinio de la UE representa uno de los últimos obstáculos que debe superar el director ejecutivo de Paramount, David Ellison, después de imponerse a Netflix Inc. como pretendiente de Warner mediante múltiples ofertas durante más de cinco meses, visitas a Washington, reuniones con accionistas y con el presidente Donald Trump, además del respaldo personal de su padre, el multimillonario Larry Ellison.

Si los reguladores aprueban la transacción, la familia Ellison obtendría el control de uno de los imperios mediáticos más poderosos del mundo.

Según las normas europeas sobre fusiones, las operaciones reciben una revisión inicial de aproximadamente un mes.

En los casos que generan preocupaciones, las autoridades pueden abrir una investigación más extensa que suele durar cerca de tres meses.

La Comisión Europea puede exigir desinversiones

Los reguladores en Bruselas tienen la facultad de bloquear operaciones si los compradores no logran disipar sus preocupaciones mediante pruebas suficientes o si no eliminan posibles conflictos de competencia mediante la venta de activos.

En la práctica, esto implica negociaciones entre las empresas y las autoridades para evitar que la lógica estratégica de una fusión se vea afectada por la obligación de desprenderse de demasiados negocios.

Estas conversaciones suelen comenzar mucho antes de la notificación formal, por lo que ambas partes generalmente tienen una idea clara de los riesgos potenciales y de las líneas rojas regulatorias.

Aunque la principal autoridad en la materia es la comisaria europea de Competencia, Teresa Ribera, la dirección de Paramount Skydance incluso sostuvo conversaciones con el presidente francés, Emmanuel Macron, a principios de este año como parte de una ofensiva diplomática en Europa para recabar apoyos a la adquisición.

Reguladores de EU también se perfilan para aprobar la operación

Mientras tanto, los reguladores antimonopolio de Estados Unidos parecen estar preparados para dar luz verde a la transacción, informó Semafor el pasado 27 de mayo.

De acuerdo con la publicación, los abogados del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) se mostraron receptivos a los argumentos de los ejecutivos de Paramount de que la fusión no perjudicaría a otros estudios, ni al talento creativo de la industria.

Se espera que la Unión Europea analice el acuerdo bajo su Reglamento de Subsidios Extranjeros, diseñado para impedir que empresas financiadas por Estados soberanos distorsionen la competencia justa dentro del mercado comunitario.