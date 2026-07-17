Roberto Lazzeri ‘mete la pata’ con EU: ¿Qué cartas le devolvieron a México y por qué?

Embajada de México en Estados Unidos reaccionó horas después al comunicado de la agencia estadounidense. (Foto: Cuartoscuro / EFE)

El embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, recibió una respuesta poco habitual durante una reunión en Washington: un alto funcionario del Departamento de Estado le devolvió las cartas enviadas por México en relación con la situación de personas mexicanas bajo custodia migratoria.

La devolución ocurrió durante un encuentro con Michael Kozak, alto funcionario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, quien sostuvo que las comunicaciones mexicanas pretendían dirigir las acciones de personal del Gobierno de Estados Unidos que opera en territorio soberano estadounidense.

Esto ocurre en medio de los acercamientos diplomáticos que México ha impulsado esta semana con autoridades estadounidenses, incluidos el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), tras el fallecimiento de personas mexicanas bajo custodia migratoria.

Pero ¿qué cartas fueron devueltas y por qué se generó el desencuentro entre ambos países?

¿Qué cartas devolvió Estados Unidos a Roberto Lazzeri?

De acuerdo con el mensaje de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak devolvió las cartas de México que, según el estadounidense, pretendían instruir las acciones del personal del Gobierno de Estados Unidos que opera en territorio soberano estadounidense.

El funcionario recomendó que México planteara sus preocupaciones a través de los canales diplomáticos habituales.

“El Alto Funcionario Kozak también recomendó que México comparta sus inquietudes a través de los canales diplomáticos, como es costumbre”, se lee en un mensaje en redes sociales.

¿Qué dijo la embajada de México en EU sobre la devolución e las cartas?

Embajada de México en Estados Unidos reaccionó horas después al comunicado de la agencia estadounidense y dio una explicación distinta sobre el contenido de la comunicación.

Precisó que la carta devuelta era una comunicación dirigida a la empresa privada que opera el centro de detención de Adelanto, California.

Según la representación diplomática, el documento exhortaba a la empresa a cumplir con los protocolos aplicables y a respetar plenamente los derechos humanos de las personas bajo su resguardo.

“El embajador Lazzeri precisó el alcance de la carta de cese y desistimiento emitida en días pasados: se trata de una comunicación dirigida a la empresa privada que opera dicho centro, en la que se le exhorta a apegarse a los protocolos aplicables y a respetar plenamente los derechos humanos de las personas bajo su resguardo”, señaló en su comunicado también compartido en redes sociales.

¿Por qué México envió la carta al centro de detención?

La Embajada de México explicó que la comunicación fue emitida como parte de la función de protección consular reconocida por la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, tratado del que ambos países forman parte.

México sostuvo que la carta fue enviada con respeto a las leyes, autoridades e instituciones de Estados Unidos.

La representación diplomática señaló que las preocupaciones que motivaron la comunicación ya fueron planteadas formalmente por la vía diplomática.

“México toma nota de la devolución de dicha comunicación y constata que las preocupaciones que las motivaron han quedado formalmente planteadas por la vía diplomática, tanto en la reunión de hoy como en los encuentros sostenidos durante la semana con el DHS y el ICE”, indicó.

Aseguró que continuará dando seguimiento puntual a cada caso y trabajando en coordinación con las autoridades estadounidenses bajo los principios de respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración sin subordinación.

México anuncia demandas ante EU por muerte de migrantes mexicanos

El lunes 13 de julio, el Gobierno de México informó que presentará denuncias ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos y fiscalías estatales por la muerte de 17 mexicanos en ese país a manos de autoridades migratorias.

Así lo informó la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa del lunes en una nueva escalada de las acciones emprendidas por su administración ante presuntas violaciones a los derechos humanos de migrantes.

“El día de hoy la Secretaría de Relaciones Exteriores va a presentar las denuncias ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y las fiscalías estatales de Estados Unidos por el fallecimiento de 17 connacionales”, anunció la mandataria.

La presidenta Sheinbaum precisó que entre los casos se encuentra el de un mexicano fallecido recientemente durante un operativo migratorio en Houston, cuya muerte es investigada por autoridades locales y federales estadounidenses.

Con información de EFE