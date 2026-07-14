Mexicano muere atropellado al huir de un operativo del ICE en Florida: ‘Se atravesó corriendo’

Un inmigrante mexicano de 28 años murió atropellado al intentar huir de un operativo del ICE en Florida.

ST. AUGUSTINE, Florida, EE.UU. (AP) — Un hombre que huía de un encuentro con agentes de inmigración y de otra dependencia federal en Florida murió atropellado el martes por un camión de carga, informaron las autoridades.

Se trata del tercer deceso en la última semana relacionado con encuentros con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), luego de los tiroteos ocurridos en Texas y Maine.

Mexicano huyó hacia la autopista para escapar de ICE

El hombre, de 28 años, era uno de los cuatro ocupantes de un vehículo que se detuvo en el estacionamiento de una gasolinera y tienda de conveniencia en el área de St. Augustine antes de las 7 de la mañana. Durante un encuentro con agentes del ICE y de la agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional, los cuatro ocupantes del vehículo intentaron escapar a pie y uno de ellos atravesó corriendo una transitada vía, quedando frente al camión, indicó en un comunicado el sargento Dylan Bryan, de la Patrulla de Caminos de Florida.

El conductor del camión se detuvo e intentó ayudar al hombre, indicó Bryan.

Se trata de al menos el décimo deceso relacionado con encuentros con agentes migratorios desde que el presidente Donald Trump inició con su campaña de deportaciones a gran escala el año pasado.

De momento se desconoce qué motivó el encuentro del martes. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés) explicó en un comunicado que había realizado un operativo y que la Patrulla de Caminos de Florida y la agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional estaban “investigando un incidente que resultó en la muerte de un ciudadano mexicano”.

El DHS no respondió a una consulta de The Associated Press sobre el estatus de los otros tres ocupantes del vehículo.

México exige investigar muertes de migrantes vinculadas al ICE

La representante estatal demócrata, Angie Nixon, calificó el incidente como una tragedia que fue resultado de una agencia fuera de control.

“Ya sea que agentes del ICE acribillen a un padre en las calles de Houston, le disparen a un joven en Maine o realicen operaciones aquí mismo en el noreste de Florida que resultan en un choque mortal, el resultado es el mismo: miedo, caos y muerte”, dijo.

Hay al menos otros dos casos de personas que murieron atropelladas después de huir de los agentes.

Un hombre que intentaba huir de agentes de inmigración fuera de una tienda Home Depot en el sur de California murió el año pasado después de ser atropellado por una camioneta cuando intentaba cruzar una autopista. Funcionarios de Seguridad Nacional dijeron que Roberto Carlos Montoya Valdez, un guatemalteco de 52 años, no era perseguido por las autoridades de inmigración al momento del incidente.

El jardinero Josué Castro Rivera, un hondureño de 24 años, murió atropellado en octubre pasado por una pickup en una autopista en Norfolk, Virginia, mientras intentaba escapar de agentes durante una parada de tráfico. Las autoridades dijeron que detuvieron el vehículo de Castro Rivera como parte de una operación “dirigida y basada en inteligencia” y que Castro Rivera había “opuesto fuerte resistencia”.

El gobierno mexicano dijo el martes que solicitó a las fiscalías estatales de Estados Unidos que revisen los decesos de migrantes bajo custodia del ICE o durante redadas para iniciar con una posible acusación penal.