Sheinbaum advierte de medidas jurídicas contra ICE por muerte de mexicano: ‘No permitiremos maltrato’

Claudia Sheinbaum remarcó que los migrantes mexicanos son parte fundamental de la economía de EU.

México irá “más allá” de las reclamaciones diplomáticas y recurrirá a medidas jurídicas después de que un agente del ICE asesinó a un mexicano durante un operativo migratorio en Houston.

“No podemos permitir el maltrato a nuestros hermanos que están en Estados Unidos”, declaró Claudia Sheinbaum en su ‘mañanera’ de este miércoles 8 de julio.

EU justifica asesinato de migrante mexicano: ¿Qué dijo?

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas disparó a Lorenzo Salgado Araujo, ciudadano mexicano que se encontraba en Estados Unidos de manera irregular y que falleció en el hospital a causa de las heridas de bala.

Un portavoz del Gobierno estadounidense justificó el asesinato al asegurar que Lorenzo Salgado utilizó su vehículo “como un arma” e intentó atropellar a uno de los agentes, quien disparó en “defensa propia”.

La presidenta de México dijo que “estamos planteando otras medidas” adicionales a las que ya presentaron tras otras muertes de migrantes en centros de detención del ICE, como la presentación de una audiencia telemática en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o el envío de quejas diplomáticas a Washington.

Sin querer aclarar qué medidas concretas serían, avanzó que serían “jurídicas” y que serán presentadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de Roberto Velasco.

Sheinbaum explicó que las autoridades de Estados Unidos contestan a sus reclamos, pero defendió la necesidad de dar más pasos ante “otra lamentable muerte de un connacional en Estados Unidos por asuntos de detención”.

“Su única falta es no tener papeles, aun y cuando fueron contratados por una empresa estadounidense. Entonces no tienen por qué estar en centros de detención o utilizar la violencia. Estamos preparando medidas jurídicas, obviamente, más importantes”, sentenció.

Al menos 16 migrantes mexicanos han muerto en centros de detención del ICE desde el regreso a la Presidencia de Estados Unidos de Donald Trump , lo que supuso un endurecimiento de la política migratoria de la Casa Blanca.

Trump exige a agentes del ICE más detenciones de migrantes sin documentos

A finales de junio, el ICE detuvo a 10 mil personas en un periodo de cinco días, un aumento que prácticamente duplica el ritmo de arrestos registrado a comienzos de año, como parte de una estrategia impulsada por la Administración de Donald Trump para intensificar la aplicación de las leyes migratorias, informó The New York Times.

De acuerdo con documentos internos y entrevistas con funcionarios federales, la dirección del ICE ordenó recientemente a sus responsables regionales redoblar los esfuerzos para localizar y detener a inmigrantes susceptibles de ser deportados.

Las detenciones se han realizado durante controles migratorios, inspecciones de tránsito y operativos en la vía pública. El número de arrestos ha pasado de alrededor de 1 mil diarios a comienzos de 2026 a cerca de 2 mil al día, una meta que, según tres funcionarios citados por el diario, fue trasladada a los agentes por petición de la Casa Blanca.