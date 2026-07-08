Clima en Guadalajara: Cielo nublado y temperaturas de hasta 29°C para el jueves 9 de julio

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que la Zona Metropolitana de Guadalajara, incluyendo Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, tendrá un jueves 9 de julio con cielos nublados.

Se esperan temperaturas frescas en la mañana, con máximas que alcanzarán los 29.3°C en Zapopan y mínimas de 13.3°C en toda la región, según el pronóstico oficial.

¿Qué temperaturas tendrá Jalisco este jueves 9 de julio?

Para este jueves, Guadalajara espera una temperatura mínima de 13.3°C y una máxima de 28.7°C. En sus municipios, se registran actualmente 24.2°C. Zapopan tendrá una mínima de 13.3°C y una máxima de 29.3°C, siendo la ciudad con la temperatura más alta en el área metropolitana.

Por su parte, Tlaquepaque reportará una mínima de 13.3°C y una máxima de 28.7°C, con 24.3°C actuales en San Pedro Tlaquepaque. Tonalá también verá una mínima de 13.3°C y una máxima de 28.7°C, con 24.3°C actuales. Las temperaturas se mantendrán similares en la zona.

¿Habrá lluvias mañana jueves en la Zona Metropolitana de Guadalajara?

Las condiciones atmosféricas para la región de Jalisco indican un cielo nublado durante gran parte del día. Aunque no se menciona una alta probabilidad de lluvia específica para la zona, el viento se mantendrá suave, con velocidades de 3 km/h en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá.

A nivel nacional, el SMN prevé chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en gran parte de México, excepto en Baja California. Las lluvias podrían traer fuertes rachas de viento y posible caída de granizo, con riesgo de deslaves e inundaciones, según el pronóstico general del país.

¿Cuál es el pronóstico extendido para Jalisco los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días en la Zona Metropolitana de Guadalajara es el siguiente:

Jueves 9 de julio : Máxima de 26°C, Mínima de 14°C, Cielo nublado, viento de 3 km/h.

: Máxima de 26°C, Mínima de 14°C, Cielo nublado, viento de 3 km/h. Viernes 10 de julio : Máxima de 29°C, Mínima de 13°C, Cielo nublado, viento de 2 km/h.

: Máxima de 29°C, Mínima de 13°C, Cielo nublado, viento de 2 km/h. Sábado 11 de julio: Máxima de 31°C, Mínima de 13°C, Medio nublado, viento de 4 km/h.

La tendencia para el fin de semana en Jalisco muestra un gradual aumento en las temperaturas máximas. Se espera que el sábado 11 de julio la región alcance hasta 31°C, con cielos medio nublados. Las mañanas se mantendrán frescas, pero las tardes serán más cálidas, invitando a la población a tomar precauciones.

¿Cómo prepararse para los días más cálidos en Jalisco?

Ante el aumento de la temperatura, se recomienda a los habitantes de Guadalajara y municipios aledaños mantenerse bien hidratados. Beber suficiente agua y evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 12:00 y las 17:00 horas, ayudará a prevenir golpes de calor.

Además, se sugiere usar ropa ligera de colores claros y aplicar protector solar si se planean actividades al aire libre. La protección es clave para disfrutar de los días soleados sin riesgos. Estar atento a los comunicados de Protección Civil siempre es una buena medida para la seguridad ciudadana.

Este artículo ha sido generado con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros términos y condiciones.