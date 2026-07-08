Wall Street abre a la baja tras decisión de Trump de terminar alto al fuego con Irán: ¿Cómo opera HOY?

Una venta masiva de acciones se dio al inicio de la jornada, ante un recrudecimiento de los riesgos geopolíticos, después de que el mandatario estadounidense detalló que el alto al fuego con Irán terminó.

El Dow Jones reporta una caída de 1.1 por ciento, en los 52 mil 311.64 enteros, seguido por el S&P 500 con 0.56 por ciento menos, en los 7 mil 463.55 puntos, mientras que el Nasdaq con 0.44 por ciento a la baja se coloca en las 25 mil 706.11 unidades.

“Últimamente, las bolsas han ignorado la guerra con Irán y prevemos que esta dinámica continúe. Las amenazas no bastan para influir significativamente en las acciones, pero si se produce un conflicto prolongado que involucre a otros países además de Estados Unidos, algo que, en mi opinión, no está reflejado actualmente en los precios del mercado, entonces es posible que este se corrija”, dijo a Bloomberg Robert Edwards de Edwards Asset Management.

Del lado del Europa las pérdidas son de 2.13 por ciento para el IBEX 35 de España, en los 19 mil 222.60 enteros, seguido por el CAC 40 de Francia que resta 1.77 por ciento, en las 8 mil 286.88 unidades, al igual que el DAX en Alemania que baja 1.76 por ciento, a 24 mil 998.14 puntos, mientras que el FTSE 100 de Londres con 1.15 por ciento menos, se sitúa en las 10 mil 542.54 unidades.

La apertura de las bolsas a nivel local muestra números rojos, para el caso del índice principal de la Bolsa Mexicana de Valores, el S&P/BMV IPC, el descenso es de 0.72 por ciento, en un nivel de 66 mil 196.56 enteros, y para el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores el retroceso es de 0.77 por ciento, en los mil 332.05 puntos.

Mientras tanto, en el mercado internacional de petróleo los crudos marcadores reflejan incrementos de 6.26 por ciento más para el West Texas Intermediate, en los 74.92 dólares por barril, mientras que el referencial Brent sube 6.70 por ciento, alrededor de los 79.12 billetes verdes por barril.