Esthela Damián Peralta anuncia foro sobre el proyecto ‘Guerrero del futuro’

La exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta, anunció que el próximo lunes 13 de julio, presentará el proyecto “Guerrero del Futuro”, el cual estará enriquecido por la sociedad civil y la academia.

“Instalaremos un Consejo Asesor con expertos de la región para que sean los especialistas quienes definan si los cinco ejes que se contemplan deben enriquecerse. No venimos a improvisar, venimos a dar certidumbre a nuestra tierra”, adelantó la exfuncionaria federal.

Dijo que este proyecto puede ser una alternativa para continuar con la transformación de Guerrero, que comenzó Evelyn Salgado, la primera gobernadora de la historia en la entidad.

Expuso que el primer eje del proyecto “Guerrero del Futuro” es continuar disminuyendo la inseguridad, siguiendo la estrategia del Gobierno de México que ha dado grandes resultados.

Como segundo eje está la economía, donde se buscará que el puerto de Acapulco y Taxco, la joya de México, sean de las principales ciudades visitadas del país. Además de impulsar agroindustrias que generen empleos bien pagados para las familias guerrerenses.

Como tercer eje se contemplan nuevos mercados internacionales, que inviertan en el estado, pero donde también se puedan vender todas las riquezas que se poseen como artesanías, minería, pesca, y lograr abrir puertos de altura, en aquellos lugares donde no se afecte la naturaleza.

Las y los jóvenes constituyen el cuarto eje, los que estudian, concluyen sus estudios y buscan una oportunidad para incorporarse al mercado laboral. Y también aquellos que han crecido en contextos marcados por la violencia.

“A todas y todos debemos recibirlos, acompañarlos y abrirles caminos porque estoy convencida de que la juventud será la gran palanca de desarrollo que permita a Guerrero dar un salto histórico hacia un futuro de bienestar, prosperidad y paz”, enfatizó Damián Peralta.

Las mujeres representan el quinto eje del proyecto “Guerrero del Futuro” que buscará el empoderamiento académico y económico de este sector, entre ellas las mujeres productoras artesanas.

“Mujeres que tengan una vida libre de violencia. No es un tema fácil, es un gran reto, porque habla de lograr la autoestima, su autosuficiencia económica y la seguridad de que pueden lograr sacar adelante a su familia.

Madres adolescentes que necesitan una atención integral, desde la prevención de embarazos no deseados hasta abogados que las acompañen en sus denuncias, si es consecuencia de un delito. Su educación y la de sus hijos, deben ser una prioridad para el Guerrero del futuro”, afirmó.

Finalmente, señaló que el proyecto Guerrero del Futuro desempeñará un papel fundamental porque tiene capacidad productiva, talento, juventud, mujeres extraordinarias, pueblos indígenas, mucho pueblo.