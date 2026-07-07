Asamblea por la soberanía en Acapulco fue un éxito, afirma Esthela Damián

Esthela Damián dejó el Gabinete de Sheinbaum para participar en el proceso interno de Morena que definirá a los candidatos para las elecciones de 2027.

Esthela Damián Peralta, exconsejera jurídica de la Presidencia, calificó como un “gran éxito” la Asamblea Informativa en Defensa de la Soberanía Nacional realizada en Acapulco, al destacar la participación de miles de simpatizantes provenientes de las ocho regiones de Guerrero.

Esthela Damián afirmó que la convocatoria respondió al llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer la organización de la militancia en torno a la defensa de la soberanía nacional.

La exfuncionaria federal agradeció las muestras de apoyo de los asistentes y explicó que Acapulco fue elegido como sede por su ubicación estratégica, lo que facilitó la participación de personas de regiones como la Costa Grande y la Costa Chica.

“Para mí fue un gran éxito. Primero, porque vinieron de las ocho regiones; segundo, porque hubo mucho ánimo. Si revisan las redes sociales, verán que fue una gran fiesta popular con la participación de artistas locales, danzas tradicionales emblemáticas como la iguana y el delfín, y el talento de muchísimos jóvenes”, señaló.

Sostuvo que este tipo de encuentros buscan mantener activa a la base del movimiento y reforzar el respaldo ciudadano. “Lo que haces al final es convocar, sacudir el polvo y decirle a la gente: Tranquilos, aquí estamos”, expresó.

Esthela Damián hará visitas casa por casa en Acapulco

Damián Peralta hizo un llamado a la militancia a preservar la unidad del partido y actuar con responsabilidad frente a lo que consideró intentos de la oposición por generar divisiones mediante campañas de desinformación.

La exconsejera jurídica anunció una etapa de recorridos domiciliarios en distintas colonias de Acapulco, entre ellas la colonia Progreso, con el objetivo de escuchar directamente las necesidades de los habitantes.

La morenista aseguró que privilegiará un diálogo directo y honesto con la ciudadanía, incluso cuando no pueda ofrecer soluciones inmediatas a sus demandas.

“Imagina lo que se logra con una visita domiciliaria, presentarte y decir: ‘Soy Esthela Damián y vengo a escucharte’. También soy franca con ellos; si en el momento no puedo resolver algo, les digo con el corazón en la mano: ‘No soy gestora, no te vayas a enojar conmigo, pero te tengo que hablar con la verdad’. Y la gente agradece muchísimo esa honestidad”, afirmó.