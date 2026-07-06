Mbappé vs. Celeste Amarilla: ¿Qué pasó entre el futbolista francés y la política paraguaya?

Las redes sociales ‘estallaron’ con el pleito entre el futbolista francés Kylian Mbappé y la senadora paraguaya Celeste Amarilla.

El goleador de Francia en el Mundial 2026 dedicó incluso un mensaje a la política sudamericana, a la que calificó como “una mujer despreciable e indigna de su cargo” y acusó de emitir comentarios racistas y mensajes de odio.

Kylian Mbappé hizo el gol de la victoria ante Paraguay. (AP Foto/Derik Hamilton) (Derik Hamilton/AP Photo/Derik Hamilton)

¿Cómo inició el pleito entre Kylian Mbappé y Celeste Amarilla?

Todo ocurrió luego del partido Francia vs. Paraguay, donde los galos eliminaron a los guaraníes gracias al solitario gol de Mbappé por la vía del penal.

Durante el encuentro, Mbappé fue acusado de supuestamente insultar al defensor Juan Cáceres al calor del juego. Sin embargo, el lateral derecho aseguró que nunca escuchó algún agravio.

“Me dice: ‘¿Qué? ¿Me querés dar un beso?’. Y le digo: ‘Bueno, ya que estás’“, bromeó el futbolista para Diario NQ. “No lo escuché (el supuesto insulto). La verdad, no sé ni lo que dijo. Salió a hablar que jugamos un partido sucio y no sé qué... Nosotros hicimos lo nuestro”, expresó.

Cáceres marcó a Mbappé durante el partido. (Francia, Filadelfia) EFE/EPA/WILL OLIVER (WILL OLIVER/EFE)

Fue a partir de la polémica generada tras ese encuentro que Amarilla publicó mensajes contra Mbappé. En redes sociales, la política paraguaya utilizó calificativos como “camerunés colonizado”, “resentido”, “prepotente” y “feo”, además de asegurar que los jugadores de la ‘Albirroja’ debieron darle “una bofetada de mano abierta”.

“Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de ped…“, escribió en X.

En otra publicación, Amarilla llamó “bruto” al delantero francés junto con otros insultos y también dedicó un mensaje al portero paraguayo Orlando Gill: “Le hubieras mostrado el dedo, Orlando Gill, yo lo hago en el Senado y no pasa nada”.

Ese comentario surgió después de que Mbappé no estrechó la mano del guardameta paraguayo al término del partido de octavos de final. Sin embargo, Gill restó importancia al episodio.

“La verdad, no tengo ningún rencor hacia él. Al contrario, solamente quería, como dije el otro día, quería felicitarlo”, declaró el portero en declaraciones para EFE.

Orlando Gill aseguró que no había reconres contra el francés. EFE/EPA/SARAH YENESEL (SARAH YENESEL/EFE)

Paraguay se deslinda de los comentarios de Celeste Amarilla

Al respecto, el Gobierno de Paraguay deploró este lunes los comentarios de la senadora opositora hacia el delantero, aclaró que corresponden a una “responsabilidad individual” y ratificó su “histórica relación de amistad” y respeto hacia el pueblo francés.

En un comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Gobierno paraguayo afirmó que las expresiones de Amarilla “son contrarias a los valores y principios que inspiran la convivencia pacífica y el respeto a la dignidad humana” que el país sudamericano promueve.

“Las manifestaciones de la referida legisladora corresponden exclusivamente al ejercicio de su responsabilidad individual como integrante del Poder Legislativo y de ninguna manera representan la posición del Gobierno de la República del Paraguay ni del pueblo paraguayo”, agregó la nota.

Además, reafirmó “su firme compromiso con la promoción de los derechos humanos, la igualdad y el respeto entre las personas, la lucha contra el racismo, la xenofobia, la intolerancia y toda manifestación de odio o discriminación”.

En ese sentido, expresó “su solidaridad con quienes pudieran haberse sentido afectados por dichas declaraciones” y reiteró “su respeto hacia el pueblo francés, con el cual —aseguró— Paraguay mantiene una histórica relación de amistad, cooperación y entendimiento mutuo”.

Así respondió Kylian Mbappé a Celeste Amarilla

Como respuesta, Mbappé publicó este lunes un mensaje en su cuenta de X dirigido a Amarilla.

“Usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo. No representa a Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición”, expresó el internacional francés.

“Por su inconsciencia y su racismo sin complejos, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores lograron durante esta Copa del Mundo, dejando paso a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país”, afirmó el delantero del Real Madrid.

“Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo”, zanjó el máximo goleador de Francia en la presente edición del Mundial.

Además, la Federación Francesa de Futbol (FFF) comunicó este lunes que presentará una denuncia ante la fiscalía por las declaraciones de la senadora paraguaya dirigidas contra el futbolista francés.

“Las declaraciones racistas de la senadora paraguaya Celeste Amarilla dirigidas a Kylian Mbappé son totalmente abyectas e inaceptables. ¿Cómo se puede pronunciar un discurso así? Estas declaraciones son delictivas y condenables. Deben ser perseguidas aquí como en cualquier otro lugar”, criticó la federación.

Incluso el presidente francés, Emmanuel Macron, respaldó a Mbappé tras los comentarios dirigidos contra el capitán de la selección francesa.

“Un gol más para Kylian Mbappé. Contra el racismo esta vez. Todo mi apoyo. Cuando las palabras ensucian, nuestros valores responden: dignidad, respeto, fraternidad”, escribió Macron en sus redes sociales.

Con información de EFE.