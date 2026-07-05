¿Cómo van los cuartos de final del Mundial 2026 AL MOMENTO? Noruega espera por México

Francia tuvo que batallar para conseguir su pase a los cuartos de final del Mundial 2026, enfrentará a Marruecos. [Fotografía. Xinhua, ChatGPT]

¡Venga, México, queremos que la primera ya duerma en Bellas Artes! Arrancaron los octavos de final del Mundial 2026 y México busca ante Inglaterra el anhelado boleto a los cuartos de final, instancia que no consigue desde hace 40 años.

Además de la escuadra mexicana, selecciones como Portugal, España, Estados Unidos, Argentina y Colombia aún mantienen vivas sus aspiraciones de colocarse entre las ocho mejores del torneo.

Hasta el momento, ya se definió uno de los cuatro enfrentamientos que habrá en la siguiente ronda eliminatoria. Los otros tres cruces se completarán conforme concluyan los partidos de octavos, cuya actividad terminará el próximo 7 de julio.

¿Qué selecciones ya clasificaron a los cuartos de final del Mundial 2026?

El primer partido de la fase de cuartos de final de la Copa del Mundo se disputa el jueves 9 de julio. Estos son los clasificados hasta el momento:

Francia : venció 1-0 a Paraguay.

: venció 1-0 a Paraguay. Marruecos : derrotó a Canadá con marcador 3-0.

: derrotó a Canadá con marcador 3-0. Noruega: eliminó sorpresivamente a Brasil 2-1 para avanzar a cuartos.

Erling Haaland lideró el triunfo de Noruega ante Brasil y sorpresivamente venció a la Verdeamarela. Será la primera vez que el conjunto nórdico dispute los cuartos de final de un Mundial en su historia y ahora espera a México o a Inglaterra.

Francia [Fotografía. Xinhua] (Lui Siu Wai)

¿Cómo quedaron los cruces de cuartos de final al momento?

Con los resultados registrados hasta ahora, únicamente uno de los cuatro enfrentamientos de cuartos de final quedó confirmado. La fase eliminatoria se disputará del 9 al 11 de julio y todos los encuentros se jugarán en Estados Unidos.

México buscará colocarse entre las mejores selecciones del Mundial 2026 cuando enfrente a Inglaterra en la cancha del Estadio Azteca. A continuación se presentan los horarios, las sedes y las fechas de los cruces de la siguiente ronda.

¿Qué partidos faltan para completar los cuartos de final?

Aún restan seis encuentros de octavos de final que definirán a las selecciones que completarán el cuadro de la siguiente ronda del Mundial 2026. A continuación, los partidos que faltan por disputarse.

Domingo 5 de julio

México vs. Inglaterra.

Lunes 6 de julio

España vs. Portugal - 13:00 horas.

Estados Unidos vs. Bélgica - 18:00 horas.

Martes 7 de julio

Argentina vs. Egipto - 10:00 horas.

Colombia vs. Suiza - 14:00 horas.

De avanzar a los cuartos de final, México continuará su camino mundialista fuera de casa y se medirá ante una de las selecciones más fuertes del torneo.