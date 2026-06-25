‘La primera ya duerme en Bellas Artes’: El trend de los ‘FIFAS’ explicado con los mejores memes

Aficionados mexicanos se ilusionan con la buena participación de México en el Mundial (Foto: EFE).

¿Has estado en redes sociales sin entender los memes de “La primera ya duerme en…” o la frase “¿Y si sí?" y no comprendes el contexto? Todo proviene del fervor por la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

Lo más probable es que, ni siquiera, comprendas exactamente qué es el “fuera de lugar” pero no te preocupes, pues aquí te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿De dónde proviene el trend ‘La primera ya duerme en...’?

Primero hay que comprender el contexto. México decepcionó en Qatar 2022 con el clásico “jugaron como nunca y perdieron como siempre”. La cosa no pintaba mejor para este Mundial 2026 donde México es (más o menos) local.

Inició un 2026 poco alentador. México ganó tres partidos al hilo y luego se enfrentó a Bélgica y Portugal —donde juega Cristiano Ronaldo, un gran equipo— sin perder.

El panorama mejoró poco a poco y, a unos días de la inauguración México vs. Sudáfrica, se viralizó en los algoritmos ‘FIFAS’ —como se le llama popularmente a los aficionados del futbol o lo referente a ellos— un edit con música de Juan Gabriel que ilusionó a la fanaticada.

Como seguramente te has enterado, México ganó el Grupo A con paso perfecto y está calificado a dieciseisavos de final del torneo más importante del futbol, un hito para el deporte nacional.

En ese contexto, muchos aficionados aseguran —a modo mayoritariamente de broma— que México ya tiene asegurada su “primera Copa del Mundo”, ante lo cual se hacen chistes como que “la primera (Copa) ya duerme en Bellas Artes”, en referencia a la histórica participación de Juan Gabriel; o que “viene en camino del centro de distribución de Cuautitlán Izcalli”, en referencia a cosas que son “muy mexicanas”.

‘¿Y si sí?’: el origen del trend viral que ilusiona a México tras el Mundial 2026

La frase ‘¿Y si sí?’ retomó fuerza en redes sociales tras la victoria de México por 3-0 ante Chequia en la fase de grupos del Mundial 2026, resultado que reavivó la ola de contenido digital centrado en la posibilidad de un título histórico.

La frase, pues, refiere al plantearse la pregunta de “¿Y si sí... México gana el Mundial”. Es decir, retomaron la frase después de cada partido como símbolo de ilusión colectiva frente a la posibilidad de un resultado inédito para México en la Copa del Mundo.

La frase se convirtió en un disparador de contenido que mezcla bastantes cosas muy mexicanas: humor, expectativa y escenarios hipotéticos.

Entre las otras frases que son recurrentes en este trend, está el famoso Javier ‘Chicharito’ Hernández, quien en su momento dijo: “Imaginémonos cosas chingonas, carajo. ¿Por qué no?”, elemento que los usuarios conectan con la actual ola de optimismo en torno al Tri y su desempeño en el Mundial 2026.

La tendencia también ha sido alimentada por declaraciones del joven futbolista Gil Mora, quien destacó la importancia de la confianza del equipo y reforzó la idea de que el conjunto nacional debe creerse capaz de competir al más alto nivel.

México tiene progra

mado su partido de dieciseisavos de final para el martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México (o sea, el Azteca, pero la FIFA le cambió el nombre), donde enfrentará a un rival proveniente de los mejores terceros lugares de distintos grupos, con Escocia o Ecuador como los más posibles contrincantes.