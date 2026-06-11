México vs. Sudáfrica HOY EN VIVO: ¿A qué hora y dónde ver el partido inaugural del Mundial 2026?

El 11 de junio de 2010, México y Sudáfrica disputaron el partido inaugural del Mundial celebrado en territorio africano. [Fotografía. Cuartoscuro, Shutterstock]

¿Y si la primera ya duerme en Tenochtitlán? La espera terminó: el conjunto tricolor disputa un partido de la Copa del Mundo en casa. No es un encuentro cualquiera: México enfrenta a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026, arropado por su afición y con el Estadio Ciudad de México como escenario de una tarde histórica.

El partido entre mexicanos y sudafricanos tiene un sabor particular porque, justamente hace 16 años, estas dos selecciones disputaron el partido inaugural del Mundial de Sudáfrica 2010 en el Soccer City de Johannesburgo. Aquel encuentro terminó con un empate 1-1 y dejó como recuerdo imborrable la celebración de Siphiwe Tshabalala.

De igual forma, Javier Aguirre afronta su tercera Copa del Mundo como director técnico de la Selección Mexicana, mientras que Guillermo Ochoa hace historia al convertirse en uno de los pocos futbolistas en disputar seis Copas del Mundo, una marca que comparte con figuras como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

México vs. Sudáfrica: Fecha, hora y canal para ver EN DIRECTO el partido en el Estadio Ciudad de México

México y Sudáfrica se enfrentan este jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México (el Azteca), inmueble que hace historia al convertirse en el primero en albergar tres partidos inaugurales de una Copa del Mundo.

Partido : México vs. Sudáfrica | Inauguración del Mundial 2026

: México vs. Sudáfrica | Inauguración del Mundial 2026 Fecha : 11 de junio de 2026

: 11 de junio de 2026 Horario : 13:00 horas (tiempo del centro de México)

: 13:00 horas (tiempo del centro de México) Estadio: Ciudad de México

Ciudad de México Transmisión: Canal 5, Las Estrellas, Azteca 7 y ViX Premium

Antes del silbatazo inicial, la ceremonia inaugural comienza alrededor de las 11:30 horas y contará con la participación de artistas nacionales e internacionales como Belinda, Shakira, Maná y Los Ángeles Azules, quienes ponen el ambiente festivo y llenan de emoción el arranque de la Copa del Mundo.

La Selección Mexicana encara su primer compromiso mundialista con una racha de tres victorias en últimos amistosos. [Fotografía. Cuartoscuro]

Posibles alineaciones de México vs. Sudáfrica en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Ambas selecciones llegan con una base sólida y prácticamente definida para su debut mundialista. Sin embargo, Javier Aguirre aún mantiene incógnitas en su alineación titular, particularmente en la lateral derecha, posición que se disputan Israel Reyes, defensor del América, y el excruzazulino Jorge Sánchez.

Otra de las grandes dudas que surgieron a lo largo del proceso del ‘Vasco’ Aguirre es la portería. Aunque todo apunta a que el guardameta titular será Raúl ‘Tala’ Rangel, todavía existe expectativa sobre si el entrenador termina por decantarse por Guillermo Ochoa.

México

Raúl ‘Tala’ Rangel

Israel Reyes

César Montes

Johan Vásquez

Jesús Gallardo

Érik Lira

Álvaro Fidalgo

Brian Gutiérrez

Roberto ‘Piojo’ Alvarado

Raúl Jiménez

Julián Quiñones

Sudáfrica

Ronwen Williams

Khuliso Mudau

Nkosinathi Sibisi

Mbekezeli Mbokazi

Aubrey Modiba

Teboho Mokoena

Sphephelo Sithole

Oswin Appollis

Themba Zwane

Relebohile Mofokeng

Lyle Foster

¿Cómo llegan México y Sudáfrica al partido inaugural del Mundial 2026?

La Selección Mexicana afronta el debut mundialista con expectativas elevadas tras completar su preparación rumbo al torneo, en la que ganó sus últimos compromisos ante Ghana, Australia y Serbia. Además, acumula una racha de ocho partidos sin perder, incluidos dos empates frente a selecciones mejor ubicadas en el Ranking FIFA, como Portugal y Bélgica.

Aguirre disputa su tercera Copa del Mundo como entrenador del cuadro azteca después de dirigir al equipo en Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010. Además, cuenta con el respaldo de Rafael Márquez como auxiliar técnico, quien tomará las riendas del conjunto tricolor en el próximo ciclo mundialista.

Uno de los jugadores que llega en mejor momento al conjunto mexicano es Julián Quiñones, líder de goleo de la liga de Arabia Saudita con el Al-Qadisiyah, superando a Cristiano Ronaldo.

En la defensa, uno de los elementos más destacados es Johan Vásquez, futbolista del Genoa, quien anotó en las últimas jornadas de la Serie A y también marcó en los recientes partidos amistosos del conjunto tricolor, por lo que representa una amenaza en jugadas a balón parado.

Sin embargo, también existen algunos jugadores cuya convocatoria genera dudas, como Edson Álvarez y César ‘Chino’ Huerta, debido a que disputaron pocos minutos con sus equipos a causa de las lesiones que sufrieron durante el último semestre.

Johan Vázquez será el líder de la defensa del cuadro mexicano. [Fotografía. EFE]

Los ‘Bafana Bafana’ regresan a una Copa del Mundo después de 16 años de ausencia. Su última participación se dio precisamente en el Mundial que organizaron en 2010, donde también enfrentaron a México en el partido inaugural.

El conjunto dirigido por Hugo Broos obtuvo su clasificación tras una destacada actuación en las eliminatorias africanas, dejando en el camino a Nigeria, selección que cuenta con figuras como Victor Osimhen y Ademola Lookman, semifinalista de la Champions League con el Atlético de Madrid.

Entre las principales figuras del cuadro sudafricano destacan el portero Ronwen Williams, el mediocampista Teboho Mokoena, el atacante Lyle Foster y el veterano Themba Zwane, quien aporta experiencia a una plantilla con varios elementos jóvenes.

La selección de Sudáfrica disputará su primera Copa del Mundo fuera de casa.

Historial: ¿Cuál es el antecedente entre México y Sudáfrica en los Mundiales?

La historia entre ambas selecciones en la Copa del Mundo tiene un capítulo inolvidable. El 11 de junio de 2010, México y Sudáfrica disputaron el partido inaugural del Mundial celebrado en territorio africano. El encuentro terminó empatado 1-1 gracias a los goles de Siphiwe Tshabalala y Rafael Márquez.

La anotación de Siphiwe Tshabalala se convirtió en una de las más recordadas en la historia de los Mundiales gracias al potente disparo que colocó en el ángulo de la portería defendida por Óscar ‘Conejo’ Pérez. Mientras que Rafael Márquez marcó su segundo gol en Copas del Mundo y evitó la derrota de México con un remate dentro del área.

Ahora, exactamente 16 años después, ambos equipos vuelven a verse las caras en el primer partido de una justa mundialista.

¿Cuáles son los próximos partidos de México y Sudáfrica en el Mundial 2026?

Tras el partido inaugural en el Estadio Ciudad de México, tanto mexicanos como sudafricanos continúan su camino en el Mundial 2026.

El equipo dirigido por Javier ‘Vasco’ Aguirre busca ubicarse entre las mejores selecciones del Grupo A cuando enfrente a Corea del Sur y Chequia en sus siguientes compromisos.

Próximos partidos de México

México vs. Corea del Sur - 18 de junio - Estadio Guadalajara

México vs. Chequia - 24 de junio - Estadio Ciudad de México

Próximos partidos de Sudáfrica

República Checa vs. Sudáfrica - 18 de junio - Atlanta

Sudáfrica vs. Corea del Sur - 24 de junio - Estadio Guadalajara

El Grupo A luce como uno de los sectores más equilibrados del torneo, por lo que cada punto podría resultar decisivo en la lucha por avanzar a los dieciseisavos de final.