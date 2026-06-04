¡Qué ruede el balón! ¿Cómo están conformados todos los grupos del Mundial 2026?

La fase de grupos del Mundial 2026 se disputará del 11 al 27 de junio, periodo en el que se jugarán 72 partidos y las 48 selecciones buscarán su pase a la fase eliminatoria del campeonato. [Fotografía. Shutterstock]

A una semana del arranque, la cuenta regresiva entra en su punto más alto. México, Canadá y Estados Unidos se preparan para albergar el Mundial 2026 del 11 de junio al 19 de julio, en una edición inédita donde 48 selecciones estarán divididas en 12 grupos.

Durante 39 días se disputarán 104 partidos y México volverá a tener el privilegio de albergar el partido inaugural del Mundial, cuando se enfrente a Sudáfrica el próximo 11 de junio en la cancha del Estadio Ciudad de México.

Para que no te vean la cara de pato, acá te contamos cómo están conformados los grupos del Mundial 2026, te explicamos qué equipos avanzan y cuáles serán los partidos que se disputarán en nuestro país.

¿Cuáles son los grupos del Mundial?

El Mundial 2026 estará conformado por 12 grupos, cada uno integrado por cuatro selecciones. La conformación de los grupos se realizó en diciembre de 2025 durante el sorteo en el que participó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, la lista definitiva de las 48 selecciones participantes se terminó de conformar hasta marzo, cuando se definieron las selecciones que clasificaron por la vía del repechaje europeo e intercontinental de la FIFA.

Los grupos del Mundial están conformados de la siguiente manera:

Grupo A

México

Sudáfrica

Corea del Sur

Chequia

Grupo B

Canadá

Bosnia y Herzegovina

Qatar

Suiza

Grupo C

Brasil

Marruecos

Haití

Escocia

Grupo D

Estados Unidos

Paraguay

Australia

Turquía

Grupo E

Alemania

Curazao

Costa de Marfil

Ecuador

Selección Mexicana en preparación rumbo al Mundial. (@miseleccionmx)

Grupo F

Países Bajos

Japón

Suecia

Túnez

Grupo G

Bélgica

Egipto

Irán

Nueva Zelanda

Grupo H

España

Cabo Verde

Arabia Saudita

Uruguay

Grupo I

Francia

Senegal

Irak

Noruega

Grupo J

Argentina

Argelia

Austria

Jordania

Grupo K

Portugal

República Democrática del Congo

Uzbekistán

Colombia

Grupo L

Inglaterra

Croacia

Ghana

Panamá

La fase de grupos del Mundial 2026 se disputará del 11 al 27 de junio, periodo en el que se jugarán 72 partidos y las 48 selecciones buscarán su pase a la fase eliminatoria del campeonato.

Lionel Messi y Argentina buscarán refrendar el título que consiguieron en el Qatar 2022. (MEXSPORT)

¿Quiénes avanzan a las siguientes rondas del Mundial?

El formato establece que avanzan a la fase de eliminación directa los dos primeros lugares de cada grupo, junto con los ocho mejores terceros lugares.

En total, 32 selecciones clasifican a los dieciseisavos de final, instancia a partir de la cual el torneo se define en partidos de eliminación directa hasta la final.

Las rondas eliminatorias del Mundial 2026 se disputarán en las siguientes fechas:

Ciudad de México

Dieciseisavos de final (28 de junio al 4 de julio)

(28 de junio al 4 de julio) Octavos de final (5 al 7 de julio)

(5 al 7 de julio) Cuartos de final (9 al 12 de julio)

(9 al 12 de julio) Semifinales (14 y 15 de julio)

(14 y 15 de julio) Final (19 de julio)

¿Cuántos partidos se juegan en México?

México albergará 13 partidos del Mundial 2026, distribuidos en tres sedes: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. La capital del país recibirá cinco encuentros, incluido el partido inaugural y duelos de eliminación directa:

México vs Sudáfrica (Grupo A) - 11 de junio

Uzbekistán vs Colombia (Grupo K) - 17 de junio

Chequia vs México (Grupo A) - 24 de junio

1° del Grupo A vs Mejor Tercer Lugar - Dieciseisavos de final - 30 de junio

Ganador Partido 79 vs Ganador Partido 80 - Octavos de final - 5 de julio

Guadalajara

Corea del Sur vs Chequia (Grupo A) - 11 de junio

México vs Corea del Sur (Grupo A) - 18 de junio

Colombia vs RD Congo (Grupo K) - 23 de junio

Uruguay vs España (Grupo H) - 26 de junio

Monterrey

Suecia vs Túnez (Grupo F) - 14 de junio

Túnez vs Japón (Grupo F) - 20 de junio

Sudáfrica vs Corea del Sur (Grupo A) - 24 de junio

1° del Grupo F vs 2° del Grupo C - Dieciseisavos de final - 29 de junio

Selección de España El Uruguay vs España será uno de los partidos más atractivos que se jueguen en México durante el Mundial 2026. [Fotografía. EFE]

¿Cuándo será la inauguración del Mundial 2026?

La Selección Mexicana arrancará su participación en el Mundial 2026 el próximo 11 de junio en la cancha del Estadio Ciudad de México, escenario histórico que volverá a albergar una Copa del Mundo tras hacerlo en 1970 y 1986, torneos que vieron coronarse a Pelé y Diego Armando Maradona.

Antes del encuentro, se llevará a cabo una ceremonia con elementos culturales representativos del país y música en vivo, en la que participarán artistas como Belinda, Los Ángeles Azules, Maná y Alejandro Fernández, quien se confirmó que entonará el himno nacional mexicano durante la inauguración.

La edición del Mundial 2026 no solo marcará un cambio en el formato del torneo, también abrirá una nueva etapa en la historia del futbol con más selecciones, más partidos y un alcance verdaderamente global.