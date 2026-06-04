¡Qué ruede el balón! ¿Cómo están conformados todos los grupos del Mundial 2026?

A una semana del arranque, la cuenta regresiva entra en su punto más alto. México, Canadá y Estados Unidos se preparan para albergar el Mundial 2026 del 11 de junio al 19 de julio, en una edición inédita donde 48 selecciones estarán divididas en 12 grupos.
Durante 39 días se disputarán 104 partidos y México volverá a tener el privilegio de albergar el partido inaugural del Mundial, cuando se enfrente a Sudáfrica el próximo 11 de junio en la cancha del Estadio Ciudad de México.
Para que no te vean la cara de pato, acá te contamos cómo están conformados los grupos del Mundial 2026, te explicamos qué equipos avanzan y cuáles serán los partidos que se disputarán en nuestro país.
¿Cuáles son los grupos del Mundial?
El Mundial 2026 estará conformado por 12 grupos, cada uno integrado por cuatro selecciones. La conformación de los grupos se realizó en diciembre de 2025 durante el sorteo en el que participó la presidenta Claudia Sheinbaum.
Sin embargo, la lista definitiva de las 48 selecciones participantes se terminó de conformar hasta marzo, cuando se definieron las selecciones que clasificaron por la vía del repechaje europeo e intercontinental de la FIFA.
Los grupos del Mundial están conformados de la siguiente manera:
Grupo A
- México
- Sudáfrica
- Corea del Sur
- Chequia
Grupo B
- Canadá
- Bosnia y Herzegovina
- Qatar
- Suiza
Grupo C
- Brasil
- Marruecos
- Haití
- Escocia
Grupo D
- Estados Unidos
- Paraguay
- Australia
- Turquía
Grupo E
- Alemania
- Curazao
- Costa de Marfil
- Ecuador
Grupo F
- Países Bajos
- Japón
- Suecia
- Túnez
Grupo G
- Bélgica
- Egipto
- Irán
- Nueva Zelanda
Grupo H
- España
- Cabo Verde
- Arabia Saudita
- Uruguay
Grupo I
- Francia
- Senegal
- Irak
- Noruega
Grupo J
- Argentina
- Argelia
- Austria
- Jordania
Grupo K
- Portugal
- República Democrática del Congo
- Uzbekistán
- Colombia
Grupo L
- Inglaterra
- Croacia
- Ghana
- Panamá
La fase de grupos del Mundial 2026 se disputará del 11 al 27 de junio, periodo en el que se jugarán 72 partidos y las 48 selecciones buscarán su pase a la fase eliminatoria del campeonato.
¿Quiénes avanzan a las siguientes rondas del Mundial?
El formato establece que avanzan a la fase de eliminación directa los dos primeros lugares de cada grupo, junto con los ocho mejores terceros lugares.
En total, 32 selecciones clasifican a los dieciseisavos de final, instancia a partir de la cual el torneo se define en partidos de eliminación directa hasta la final.
Las rondas eliminatorias del Mundial 2026 se disputarán en las siguientes fechas:
Ciudad de México
- Dieciseisavos de final (28 de junio al 4 de julio)
- Octavos de final (5 al 7 de julio)
- Cuartos de final (9 al 12 de julio)
- Semifinales (14 y 15 de julio)
- Final (19 de julio)
¿Cuántos partidos se juegan en México?
México albergará 13 partidos del Mundial 2026, distribuidos en tres sedes: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. La capital del país recibirá cinco encuentros, incluido el partido inaugural y duelos de eliminación directa:
- México vs Sudáfrica (Grupo A) - 11 de junio
- Uzbekistán vs Colombia (Grupo K) - 17 de junio
- Chequia vs México (Grupo A) - 24 de junio
- 1° del Grupo A vs Mejor Tercer Lugar - Dieciseisavos de final - 30 de junio
- Ganador Partido 79 vs Ganador Partido 80 - Octavos de final - 5 de julio
Guadalajara
- Corea del Sur vs Chequia (Grupo A) - 11 de junio
- México vs Corea del Sur (Grupo A) - 18 de junio
- Colombia vs RD Congo (Grupo K) - 23 de junio
- Uruguay vs España (Grupo H) - 26 de junio
Monterrey
- Suecia vs Túnez (Grupo F) - 14 de junio
- Túnez vs Japón (Grupo F) - 20 de junio
- Sudáfrica vs Corea del Sur (Grupo A) - 24 de junio
- 1° del Grupo F vs 2° del Grupo C - Dieciseisavos de final - 29 de junio
¿Cuándo será la inauguración del Mundial 2026?
La Selección Mexicana arrancará su participación en el Mundial 2026 el próximo 11 de junio en la cancha del Estadio Ciudad de México, escenario histórico que volverá a albergar una Copa del Mundo tras hacerlo en 1970 y 1986, torneos que vieron coronarse a Pelé y Diego Armando Maradona.
Antes del encuentro, se llevará a cabo una ceremonia con elementos culturales representativos del país y música en vivo, en la que participarán artistas como Belinda, Los Ángeles Azules, Maná y Alejandro Fernández, quien se confirmó que entonará el himno nacional mexicano durante la inauguración.
La edición del Mundial 2026 no solo marcará un cambio en el formato del torneo, también abrirá una nueva etapa en la historia del futbol con más selecciones, más partidos y un alcance verdaderamente global.