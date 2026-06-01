¿Cuándo se inaugura el Mundial 2026? Lo que debes saber del México vs. Sudáfrica en Estadio Ciudad de México

El Estadio Ciudad de México abrirá sus puertas el 11 de junio para recibir el partido inaugural entre México y Sudáfrica en la Copa Mundial de la FIFA 2026. (Fotos: Shutterstock / Cuartoscuro.com).

¡Pura vibra mundialista desde ahora! La Ciudad de México es el escenario del partido inaugural del Mundial 2026, torneo que por primera vez cuenta con 48 selecciones y 104 partidos distribuidos entre México, Estados Unidos y Canadá.

El encuentro entre México y Sudáfrica abre oficialmente la competencia en el Estadio Ciudad de México (el Azteca para los de la “vieja guardia”), recinto que hace historia al convertirse en el primero en albergar tres partidos inaugurales de una Copa del Mundo.

La jornada incluye una ceremonia previa con artistas internacionales, actividades para los aficionados y un operativo especial de movilidad y seguridad.

¿Cuándo, dónde y a qué hora se inaugura el Mundial 2026?

La inauguración del Mundial 2026 es el jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, ubicado en la alcaldía Tlalpan de la capital del país.

De acuerdo con la FIFA, la ceremonia comienza 90 minutos antes del silbatazo inicial, por lo que arrancará a las 11:30 horas, mientras que el partido entre México y Sudáfrica inicia a las 13:00 horas.

Las puertas del estadio abren desde las 09:00 horas para permitir el ingreso de los asistentes y la participación en diversas actividades previas.

Guillermo Ochoa encabeza la convocatoria de México para el Mundial 2026, torneo que comenzará con el duelo ante Sudáfrica en la capital del país. (Foto: AP /Kyusung Gong) (Kyusung Gong/AP Photo/Kyusung Gong)

La FIFA informó que la ceremonia mexicana tiene como eje central la cultura nacional, representada mediante música, danza, arte, talento indígena y expresiones folclóricas inspiradas en el papel picado.

Además, Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, confirmó que el 11 de junio no hay clases en educación básica, secundaria y media superior del sistema público debido al partido inaugural.

Todos los partidos de México en el Mundial 2026

La Selección Mexicana disputa sus tres encuentros de fase de grupos en territorio nacional:

México vs. Sudáfrica – 11 de junio de 2026, Estadio Ciudad de México.

– 11 de junio de 2026, Estadio Ciudad de México. México vs. Corea del Sur – 18 de junio de 2026, Guadalajara.

– 18 de junio de 2026, Guadalajara. México vs. República Checa – 24 de junio de 2026, Estadio Ciudad de México.

La FIFA también confirmó que el Estadio Ciudad de México albergará cinco encuentros durante el torneo:

México vs. Sudáfrica (11 de junio).

Uzbekistán vs. Colombia (17 de junio).

República Checa vs. México (24 de junio).

Partido de dieciseisavos de final (30 de junio).

Partido de octavos de final (5 de julio).

La ceremonia de apertura y el encuentro entre México y Sudáfrica marcarán el inicio de un Mundial que contará con 48 selecciones y 104 partidos. (Foto: Cuartoscuro.com). (Andrea Murcia Monsivais)

Los artistas del show de inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México

La FIFA anunció que la ceremonia de apertura del Mundial 2026 cuenta con artistas que participan en el Álbum Oficial de la Copa Mundial. El cartel confirmado está integrado por:

Alejandro Fernández

Belinda

Danny Ocean

J Balvin

Lila Downs

Los Ángeles Azules

Maná

Tyla

Durante una conferencia sobre los preparativos de la inauguración, Jurgen Maika, director de la FIFA en México, invitó a los aficionados a ocupar sus lugares antes del inicio del espectáculo.

“A las 11:00 de la mañana, invitamos a que todos estén sentados en sus asientos. ¿Por qué? Porque esta ceremonia de inauguración es interactiva”.

Maika también confirmó que los aficionados participarán activamente en el espectáculo que comenzará a las 11:30 horas y concluirá poco después del mediodía.

Además de los partidos que se disputarán en el Estadio Ciudad de México, las autoridades capitalinas preparan una serie de actividades paralelas para los aficionados durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. Entre ellas se encuentran el FIFA Fan Festival y los Festivales Futboleros, espacios que formarán parte de la estrategia de entretenimiento y convivencia diseñada para el torneo.

Los convocados de la Selección Mexicana y de Sudáfrica

La lista de Javier Aguirre para el Mundial 2026 combina experiencia y renovación. Uno de los nombres más relevantes es el de Guillermo Ochoa, quien fue convocado para su sexta Copa del Mundo y se convertirá en uno de los pocos futbolistas en la historia con presencia en seis procesos mundialistas.

También destaca la inclusión de Gilberto Mora, mediocampista de 17 años del Club Tijuana. De debutar ante Sudáfrica o durante el torneo, podría convertirse en uno de los jugadores más jóvenes en disputar una Copa del Mundo con la Selección Mexicana.

La Selección Mexicana iniciará su participación en el Mundial 2026 ante Sudáfrica en un estadio que hará historia con su tercer partido inaugural de una Copa del Mundo. (Foto: AP Foto/Kyusung Gong) (Kyusung Gong/AP Photo/Kyusung Gong)

La convocatoria mantiene a varios futbolistas que estuvieron en Qatar 2022, entre ellos Johan Vásquez, César Montes, Jorge Sánchez, Jesús Gallardo, Édson Álvarez, Luis Chávez, Orbelín Pineda, Alexis Vega y Raúl Jiménez.

Aguirre decidió además respaldar a jugadores que llegan tras recuperarse de lesiones, como Édson Álvarez, Luis Chávez, Santiago Giménez, César Huerta y Alexis Vega.

México sufrió bajas importantes antes del torneo. El guardameta Luis Ángel Malagón, el lateral Rodrigo Huescas y el mediocampista Marcel Ruiz quedaron fuera por problemas físicos.

Entre las novedades también aparecen los naturalizados Álvaro Fidalgo, nacido en España, y Julián Quiñones, originario de Colombia.

Antes del inicio de la Copa del Mundo, México disputará un último partido amistoso frente a Serbia el 4 de junio en Toluca.

Selección Mexicana

Porteros

Raúl Rangel

Carlos Acevedo

Guillermo Ochoa

Defensas

Jesús Gallardo

César Montes

Johan Vásquez

Jorge Sánchez

Israel Reyes

Mateo Chávez

Mediocampistas

Erik Lira

Édson Álvarez

Luis Romo

Obed Vargas

Luis Chávez

Orbelín Pineda

Álvaro Fidalgo

Brian Gutiérrez

Gilberto Mora

Delanteros

Raúl Jiménez

Santiago Giménez

Julián Quiñones

Alexis Vega

César Huerta

Roberto Alvarado

Guillermo Martínez

Armando González

Director técnico: Javier Aguirre.

Selección de Sudáfrica

Porteros

Ronwen Williams

Ricardo Gross

Sipho Chaine

Defensas

Khuliso Mudau

Olwethu Makhanya

Bradley Cross

Thabang Matuludi

Nkosinathi Sibisi

Aubrey Modiba

Khulumani Ndamane

Ime Okon

Samukele Kabini

Kamogelo Sebelebele

Mbekezeli Mbokazi

Mediocampistas

Teboho Mokoena

Jayden Adams

Thalente Mbatha

Sphephelo Sithole

Delanteros

Oswin Appollis

Tshepang Moremi

Evidence Makgopa

Lyle Foster

Iqraam Rayners

Relebohile Mofokeng

Themba Zwane

Thapelo Maseko

Director técnico: Hugo Broos.

¿Cómo llegar al Estadio Ciudad de México?

Las autoridades capitalinas implementarán un plan especial de movilidad para el partido inaugural.

La recomendación principal es llegar con anticipación, ya que la zona alrededor del estadio funcionará bajo el esquema de “última milla”, un perímetro peatonal con restricciones al tránsito vehicular.

Entre las alternativas de transporte se encuentran:

Tren Ligero desde Taxqueña.

Servicios especiales Park and Ride desde Campo Marte, Parque Xochimilco, Six Flags, Santa Fe y Plaza Carso.

desde Campo Marte, Parque Xochimilco, Six Flags, Santa Fe y Plaza Carso. Rutas de transporte desde Bellas Artes, Ángel de la Independencia, Chapultepec, Palacio de los Deportes, Parque México y San Jerónimo.

Ciclovía de Calzada de Tlalpan con espacios para bicicletas y scooters.

Jurgen Maika recordó que los boletos solo pueden presentarse mediante la aplicación oficial de la FIFA.

“Es importante recalcar que la aplicación móvil ya está en ambas plataformas, en Android y Apple IOS, y es importante también que esa es la única plataforma en la cual una aficionada o un aficionado pueden acceder a sus boletos”.

Con información de EFE y AP.