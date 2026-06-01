¿Qué sabemos de las 3 vacunas contra la cepa que provoca el brote de ébola?

La falta de una vacuna está complicando el poder controlar el brote de la variante Bundibugyo de ébola.

Los desarrolladores y financiadores de vacunas están impulsando tres vacunas experimentales contra la cepa del Ébola que se está propagando rápidamente en África central.

La Coalición para las Innovaciones en la Preparación ante Epidemias (CEPI) anunció que destinará 61.8 millones de dólares a financiar tres vacunas candidatas.

Una está siendo desarrollada por IAVI, la segunda por Moderna y la tercera por la Universidad de Oxford, con producción a cargo del Serum Institute of India. CEPI indicó que sigue abierta a considerar otras vacunas prometedoras.

La falta de una vacuna eficaz está complicando los esfuerzos contra el brote de la variante Bundibugyo del ébola. Su alcance geográfico se amplió el lunes a 22 zonas afectadas en tres provincias orientales de la República Democrática del Congo, frente a las 13 reportadas apenas unos días antes.

Las posibles vacunas utilizan diferentes tecnologías, algo que, según CEPI, maximizaría las probabilidades de éxito. Cada una de estas plataformas ya se ha utilizado para desarrollar vacunas candidatas que han mostrado resultados prometedores en ensayos de laboratorio o en humanos contra virus relacionados con la variante Bundibugyo del ébola.

¿Qué expectativas hay para las vacunas?

“Mi expectativa es que necesitamos las vacunas para este brote y que las entregaremos a tiempo para que puedan utilizarse y controlarse”, declaró Richard Hatchett, director ejecutivo de CEPI, en una entrevista. Añadió que la mayoría de los expertos prevén que se trate de un brote muy prolongado.

Según expertos reunidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la vacuna candidata de IAVI es considerada la más prometedora. Utiliza la misma plataforma de desarrollo que la vacuna de Merck & Co., ya aprobada para una cepa diferente del ébola.

El hecho de que se haya utilizado en una vacuna autorizada no solo brinda oportunidades y confianza en la seguridad y eficacia de la plataforma, sino que también podría facilitar una posible aprobación regulatoria acelerada, declaró Mark Feinberg, director ejecutivo de IAVI, en una rueda de prensa.

El principal desafío es administrar las vacunas a los pacientes en ensayos clínicos lo antes posible. Oxford ha sugerido que su vacuna podría comenzar los ensayos en tan solo dos o tres meses.

IAVI afirmó que, en circunstancias normales, el grupo esperaría que su vacuna estuviera lista para los pacientes en siete a nueve meses, pero hará todo lo posible “para acelerar esos plazos”, dijo Feinberg.

Los obstáculos para la vacuna del ébola

El otro obstáculo es la financiación. CEPI sufragará los estudios necesarios para preparar cada vacuna candidata para los ensayos en humanos. La agencia se comprometió a aportar hasta 3.2 millones de dólares para la vacuna candidata de IAVI, hasta 50 millones para la de Moderna y hasta 8.6 millones para el proyecto de Oxford.

IAVI también ha conseguido un acuerdo con los Países Bajos para que se reasignen fondos de un programa destinado a una cepa diferente del Ébola, aunque dicha financiación asciende a tan solo unos cientos de miles de dólares.

“Sin duda, necesitaremos decenas de millones de dólares hasta que estemos en condiciones de abrir la clínica”, dijo Feinberg. Aun así, afirmó que existe un “impulso significativo por parte de diferentes agencias de financiación para determinar cómo pueden contribuir”.

IAVI también está trabajando en la preparación de la vacuna para que entre en el proceso de fabricación, y aún está en conversaciones sobre quién producirá la dosis.