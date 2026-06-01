México se prepara para el ébola: ¿En qué hospital aislarán a los casos sospechosos de contagio?

En México ya se habilitó un área especial para atender a posibles casos sospechosos de ébola. (EFE)

México no solo vigilará los casos sospechosos de ébola. Ahora también se prepara ante posibles confirmaciones de la enfermedad y la Secretaría de Salud ya tiene listo el hospital donde aislarán a los pacientes.

A través de un comunicado del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) se dio a conocer que en caso de que sea identificado un caso se notificará de inmediato a la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria (UIES) de la dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud.

El caso sospechoso será trasladado a la unidad médica designada, el centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados del Instituto Nacional de Rehabilitación, para su evaluación, atención y toma de muestra.

En este caso se aplicará la medida preventiva de aislamiento inmediato por las autoridades sanitarias.

¿Qué sabemos del virus del ébola y cuáles son sus principales síntomas?

El virus del ébola bundibugyo fue descrito por primera vez en 2007 luego de un brote en el distrito Ugandés, cerca de la frontera con la República Democrática del Congo (RDC).

La transmisión del virus ocurre de animales silvestres a humanos y después de persona a persona. Los murciélagos de fruta son los portadores naturales de dicha enfermedad.

Mientras que la transmisión de persona a persona ocurre por contacto directo o indirecto con sangre y otros fluidos corporales de personas infectadas o fallecidas por ébola, como orina, saliva, vómito, heces, semen y fluidos vaginales.

Las personas infectadas son consideradas como potencialmente contagiosas durante el periodo de síntomas mientras que la incubación varía de dos a 21 días.

Como parte del cuadro clínico del ébola están los siguientes síntomas:

Fiebre repentina.

Malestar general.

Pérdida del apetito.

Dolor de cabeza intenso.

intenso. Vómito y diarrea.

Dolor abdominal.

Manifestaciones hemorrágicas.

Es indispensable el diagnóstico temprano cuyo resultado se obtiene en las primeras 24 horas tras una prueba de laboratorio PCR.

Actualmente, no existe tratamiento contra el virus ni vacuna para curar el ébola. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró que se trabaja en una vacuna contra la enfermedad.

¿Cuáles son las recomendaciones para el personal de salud?

En México no se han identificado casos de ébola, pero como parte de la vigilancia epidemiológica se verifica que no haya posibles sospechosos.

El personal de salud solo realizará la revisión mínima a estos casos como toma de temperatura e identificación de signos y síntomas. Por ello, estas son las recomendaciones para el personal sanitario:

Realizar lavado de manos según los pasos recomendados por la OMS.

Reforzar el apego a las precauciones de contacto en la atención ambulatoria y hospitalaria.

Aislamiento inmediato de un caso sospechoso o confirmado.

de un caso sospechoso o confirmado. Utilizar guantes, bata, cubrebocas N95, KN95 o superior; protección ocular y corporal.

Al médico y personal que hayan participado en la identificación también se les aplicará el protocolo de estudio de contactos.

Para la identificación de un casos sospechoso se considerarán los síntomas, historia de viaje a zonas de riesgo, la exposición con casos sospechosos o confirmados o con animales infectados.