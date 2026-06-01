Nuevo León ‘soleado’: San Pedro, Guadalupe y Apodaca esperan hasta 35 grados este martes 2 de junio

Así será el clima en Nuevo León este martes 2 de junio.

El clima en Nuevo León, en su Zona Metropolitana, será cálido este martes 2 de junio. Las ciudades de Monterrey, San Pedro, Guadalupe y Apodaca tendrán cielos entre medio nublado y despejado. Las máximas subirán hasta los 35.3°C.

¿Qué temperaturas máximas tendrá Nuevo León este martes?

Monterrey: actual 29.8°C, mínima 18.7°C, máxima 32.0°C. San Pedro Garza García: actual 28.0°C, mínima 17.7°C, máxima 30.0°C. Ambas con cielo medio nublado.

Guadalupe: actual 31.2°C, mínima 19.0°C, máxima 33.0°C, con cielo despejado. Apodaca, la más cálida, registra actual 33.4°C, mínima 21.0°C, máxima 35.3°C, bajo cielo medio nublado.

¿Cómo estará el viento y el cielo en la región?

La humedad en Monterrey y San Pedro es del 63%; en Guadalupe, 38%; y en Apodaca, 30%. Los vientos serán ligeros: entre 9 y 12 km/h en toda la Zona Metropolitana.

Las condiciones de cielo variarán. Monterrey y San Pedro tendrán cielos medio nublados. Guadalupe se espera con un cielo despejado, mientras que Apodaca también presentará condiciones medio nubladas durante el día.

¿Cómo estará el clima en Nuevo León los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días en la Zona Metropolitana de Monterrey es el siguiente:Martes 2 de junio: Máxima de 33°C, Mínima de 19°C, Medio nublado, viento de 8 km/h.Miércoles 3 de junio: Máxima de 33°C, Mínima de 19°C, Cielo despejado, viento de 10 km/h.Jueves 4 de junio: Máxima de 30°C, Mínima de 18°C, Cielo nublado, viento de 8 km/h.

La tendencia para la semana indica temperaturas elevadas, con un ligero descenso hacia el jueves. Los cielos permanecerán entre medio nublado y despejado, sin lluvias importantes. Vientos ligeros acentuarán la sensación de calor.

¿Cómo protegerse del calor extremo en Nuevo León?

Ante el calor, se recomienda mantenerse bien hidratado. Evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y 16:00 horas. Usar ropa ligera y de colores claros ayuda a prevenir golpes de calor y deshidratación.

Utilizar bloqueador solar es crucial para proteger la piel. Se sugiere buscar la sombra y permanecer en lugares frescos. Proteger a niños pequeños y adultos mayores es fundamental, ya que son más vulnerables al calor.

Fuente: CONAGUA.

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