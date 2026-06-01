Kenia López critica que Sheinbaum no la invitó a informe de Gobierno: ‘Fue un acto partidista’

Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, cuestionó el evento de informe de Sheinbaum, al que no fue invitada.

Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, se quejó de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no la invitó a su acto del domingo sobre rendición de cuentas, acción que, apuntó, deja claro se trató de un acto partidista; criticó que Hugo Aguilar López, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sí asistió.

“Como presidenta de la Cámara de Diputados no recibí invitación, lo que deja claro que se trató de un acto político partidista, no un evento de Estado. Por esa razón resulta preocupante la presencia de integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

“Estamos hablando de un principio republicano, la división de poderes. La Suprema Corte debe mantener independencia, imparcialidad y distancia frente a actos partidistas. La división de poderes debe ser garantía para todos los ciudadanos. Cuando quienes tienen la responsabilidad de impartir justicia, aparecen en actos políticos de una fuerza partidista, se compromete la percepción de independencia judicial”, dijo en entrevista previa a la sesión de la Comisión Permanente.

En el acto, que resultó ser un discurso en defensa de la soberanía por presuntos intentos de eventual intervención de Estados Unidos en los próximos comicios, también estuvieron los ministros Estela Ríos, Lenia Batres, Irene Herrerías, Irving Espinosa y Arístides Guerrero.

La panista acotó que el caso de Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado, es entendible, porque sí tiene una militancia, lo mismo que su caso acudiendo a un acto del PAN en defensa de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.

“Hay una máxima. Los integrantes del Poder Judicial estaban obligados a no tener militancia partidista, esto genera una preocupación legitima para cualquier ciudadano que se quiera defender ante cualquier arbitrariedad del poder”.

Se le preguntó si en caso de que la hubieran invitado habría asistido.

“El hubiera no existe, y lo que sucedió es que no hubo una invitación a la presidenta de la Cámara de Diputados, eso significa que no hubo una invitación formal a 500 diputados”.

Recordó que los ministros no están para “arengar” un acto partidista.

Carolina Viggiano, senadora del PRI, calificó de “vergonzoso” la presencia de los ministros emanados de la técnica del acordeón.

“Porque no es un acto institucional que tenga que ver con nuestras obligaciones constitucionales de la República, es un acto partidista y ellos estaban ahí. Es increíble de verdad que no disimulen siquiera. Todos sabemos que son personas que están sometidas al poder y al gobierno, pero ellos lo demuestran con hechos”.